A 101 Hang az MVM Dome-ban - jegyek az 5 órás Depeche Mode-ünnepre 101 Hang – Depeche Mode Special Tribute: egyedülálló zenei élmény az MVM Dome-ban Időpont: 2025. május 17. (szombat)

Helyszín: MVM Dome, Budapest

Jegyek: Jegyvásárlás – 101 Hang Miért különleges ez az esemény? 101 művész lép színpadra, hogy egyedi hangzásvilággal idézze meg a Depeche Mode legnagyobb slágereit. A Magyar Nemzeti Férfikar és egy 50 fős szimfonikus zenekar közreműködésével olyan klasszikus dalok kapnak monumentális hangszerelést, mint az Enjoy the Silence, Walking in My Shoes és a Strangelove. A koncerten ismert előadók, köztük Radics Gigi, Pásztor Anna, Lotfi Begi, Fehér Lili, Bernathy Zsiga és Arany Timi lépnek színpadra, hogy különleges feldolgozásokkal és saját interpretációikkal tegyék felejthetetlenné az estét. Az esemény egyik különlegessége, hogy az MVM Dome történetének egyik legnagyobb színpada épül fel, ahol egyszerre 100 művész hoz létre egy rendkívüli audiovizuális élményt. Az este menete:

18:30 – Kapunyitás és ráhangoló party a brit szintipop legnagyobb slágereivel

20:00 – 101 Hang – Depeche Mode Special Tribute koncert

22:00 – Depeche Mode party hajnalig Ez a koncert nem csupán egy tribute esemény, hanem egy igazi zenei ünnep, amely ötvözi a nosztalgia erejét és az újragondolás izgalmát. Ne maradj le erről a különleges estéről, szerezd be a jegyed most: 101 Hang – Jegyvásárlás [2025.02.26.]