Legyen az, hogy egy estére mind barátok leszünk! Március 17-én 19.30 órakor a budapesti Marischka Bisztroban Legyen az! címmel új talkshow indul. László Lilla, a Sláger FM műsorvezetője, több száz bensőséges interjú után kedvenc, ismert művészt hívja havonta egyszer vacsorázni egy nyilvános talkshow est keretében, ahol az ismert vendég a nézőkkel együtt fog vacsorázni. Az este egy igazi hullámvasút lesz, ahol Lilla tabuk nélkül beszélget az adott művésszel, miközben a közönség tagjai is ismerkedhetnek egymással és az este jól ismert főszereplőjével. Az első vendég Szabó Kimmel Tamás, Junior Príma díjas színművész lesz, de a folytatásban szerepel majd többek között Szabó Győző, Balázs Andi, Puskás-Dallos Péter, Csonka András és Győrfi Pál is. Deák Becca és Szekér Gergő kimondottan erre az alkalomra egy dalt is írtak, melynek premierje az első esten lesz. A Legyen az! László Lillával, a Sláger FM műsorvezetőjével egy teljesen új kulturális színfoltja kíván lenni a budapesti életnek, ahol kultúra és gasztronómia találkozik egy kis csavarral és zenével fűszerezve. Az est rendhagyósága abban is rejlik, hogy kiváló lehetőséget nyújt az ismerkedésre, hiszen a résztvevők több olyan helyzetben is találják majd magukat, ahol kapcsolódniuk kell egymással, így nem szégyen akár egyedül érkezni. A jelenlévők interaktívan alakítják is majd a beszélgetést. A trendektől eltérően ez a show a pillanat művészetén alapul, semmilyen platformra nem kerül ki, így csak az tapasztalhatja meg a feltöltő és életigenlő estét, aki személyesen vesz részt rajta. Az első vendég Szabó Kimmel Tamás, Junior Príma díjas színművész lesz, de a folytatásban szerepel majd többek között Szabó Győző, Balázs Andi, Puskás-Dallos Péter, Csonka András és Győrfi Pál is. László Lilla kimondottan erre az alkalomra felkérte két kiváló zenész-énekes barátját Deák Beccat és Szekér Gergőt, akik az est kulcsszavaira megírták és mindig élőben elő is adják majd a Legyen az! című dalt. Március 17-e tehát nem csupán egy új kulturgasztro programsorozat születésének dátuma, de egyben dalpremier is. Jegyek [2025.03.13.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje A LEGJOBB ÚJ HITEL szolgáltatás [2025.03.18.]

