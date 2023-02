Ezt látnod kell - megérkezett a Waydown újdonsága Mutatjuk a Waydown új dalát és a hozá késülz új klipet. A Waydown 2021-ben alakult budapesti grunge-metál zenekar. Nagy hatással volt rá az Alice in Chains, a Pearl Jam, a Soundgarden és a Pantera is, a súlyos, lassú, doomos hangzás éppúgy közel áll a csapathoz mint a gyorsabb, karcosabb dalok. Szövegeik őszintén reflektálnak az emberi létezés küzdelmeire.



Hamarosan érkezik az első nagylemez, Tracks End Here címmel, a debütáló koncert pedig Májusban lesz a Robotban.



Most megjelent, Needle in the Eye címü daluk, az énekes szavaival: “Amikor megírtam ezt a szöveget, egy buszon utaztam. A köhögő emberek, részeg utasok és a szürke, koszos környezet adta az ihletet.



Általában egyes szám első személyben fogalmazok, de ez a dal főleg külső képeket mutat. Minden kép más, mindegyik felhívja a figyelmet arra a mocsokra amivel nap mint nap találkozom. A szagok, a fények, az emberek, a züllöttség, a nyomor. Annyira túl van feszítve a húr, hogy egy érzékeny embernek ezt nehéz átélnie. Éppen ezért a képekről átkerül a hangsúly azokra az érzetekre, érzelmekre, amiket ez a miliő vált ki belőlem. Néha kizárjuk magunkat ebből a világból, mert szeretnénk azt hinni, hogy ha így teszünk, akkor nem is létezik.”



Tagok:

Viczena József, ének

Bánhegyi Tamás, gitár

Szamosközi Zoltán, basszusgitár

Müller Máté, dob [2023.02.26.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.02.24.]

gazda szolgáltatás [2023.02.23.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu