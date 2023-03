Angliában lépett fel a Dirty Slippers! Mutatjuk a részleteket! Médiaturné Londonban és koncert Guildfordban Rendkívül sűrű nyolc napot töltöttek Angliában a Dirty Slippers tagjai, hiszen a február végén megjelent, az Abbey Road stúdióban, George Shilling (Oasis, Mike Oldfield) producerrel elkészített Honest kid című daluk rövid időn belül elért sikerei miatt meghívást kaptak Guildfordba fellépni. Az Honest kid dal - ahogy korábban beszámoltunk róla - Birminghamben a "Hét Dala" lett, Manchesterben, az egyik rádióban a heti toplista ötödik helyére került, a Spotify-on átlépte már a 11 ezer megtekintést is. Ferenczi Bebi és Lobó-Szalóky Lázár utaztak ki elsőként, majd George Shilling producer stúdiójában, közösen választották ki a dalokat a zenekar első, angol nyelvű nagylemezére. A munkálatokat öt interjúkkal teli nap követte Londonban, ahol a zenészek rádióknak - és magazinoknak nyilatkoztak az új dal kapcsán. A megjelenésekről a Facebook és Instagram oldalakon is beszámoltak, valamint betekintést engedtek a részletekbe. A zenekari tagok tájékoztatása szerint ezen a héten több, új interjú is megjelenik velük, melyeket szintén a közösségi média oldalakon fognak közzétenni. Az elmúlt pénteken, a Dirty Slippers első alkalommal lépett fel Angliában, London mellett, Guildfordban egy ikonikus klubban. A magyar zenekar, annak a brit, Marseille elnevezésű formációnak az idei angliai turnéjahoz csatlakozott, akinek a legutóbbi slágerét már a BBC is játssza. A sikeres debütálás után a Dirty Slippers meghívást kapott több szigetországi koncertre, ennek a szervezése és időpont egyeztetése jelenleg zajlik, mert a pop-rock csapat hazai turnéja és a Suliturné programja már elindult 2023-ban. Az Honest kid dalhoz március végén Sárváron, a Nádasdy-várkastély patinás dísztermében forgat videoklipet a csapat, melyben George Shilling producer is szerepel majd.

Honest kid Spotify link: https://open.spotify. com/track/ 3Sh9n0o4iZkAIaPsmTl2wF?si= 8a631213fd7d4780 Fotó: Sivák Zsófi) [2023.03.20.]

