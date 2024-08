Sikersztori! A MOST nem csupán a térség, hanem egész Európa számára példamutató Sikeresen lezárult a MOST projekt első, több mint négy éves szakasza. Ez a Magyarországról indult úttörő kezdeményezés a balkáni és nyugat-európai zeneipart összekötő komplex program, amelyet a Hangvető indított el tíz balkáni és nyugat-európai partnerével. Ez volt az első nagyobb, magyar cég által nyert Kreatív Európa Program által támogatott együttműködési projekt. A MOST nem csupán a térség, hanem egész Európa számára példamutató, hiszen a 4 millió eurós projekt sikeresen próbálta fejleszteni a rendkívül diverz régió teljes zeneiparát. A Hangvető és a MOST partnerei nemcsak pénzügyi támogatást, hanem szakmai képzéseket, mentorálást, gyakornoki lehetőségeket és egy széles kapcsolati hálót is biztosítottak a több mint 500 résztvevő számára. A programban összesen 30 zenekar, 80 menedzser, 60 fesztivál és klub, valamint 20 helyi projektet lebonyolító szervezet vett részt, mind a népzene, mind a világzene területéről. A MOST hatására egy új, az európai piacon és kapcsolati hálóban otthonosan mozgó szakmai generáció jött létre. A balkáni zene szélesebb európai közönséget ért el, ami pozitívan befolyásolta a régió megítélését és identitásának erősödését. Több zenei exportiroda alakult a térségben, és a helyi művészek egyre több nyugat-európai fesztiválon szerepelnek. A MOST külön figyelmet fordított a balkáni zene sokszínűségének bemutatására. A projektben elektronikus, kísérleti és a hagyományos zenéből új irányokba induló művészek is helyet kaptak. Románia, Szerbia, Bulgária, Észak-Macedónia, Montenegró, Horvátország, Albánia, Koszovó és Bosznia-Hercegovina művészei és zeneipari szakemberei vettek részt, a projekt egyik fő célja pedig a sztereotípiák lebontása volt. A zenészek megismertetésére külföldi fesztiválok is részt vettek. A MOST projekt során több mint 500 zenész, menedzser, programszervező, klub és fesztivál képviselője vett részt. A projekt alatt több mint 40 videoklip készült, és három CD válogatás jelent meg, amelyeken a projektben szereplő zenészek munkái találhatóak. Több mint 80 showcase koncertet adtak a MOST zenészei, míg nyolc országban 12 közösségi projekt valósult meg a támogatásukkal. Emellett 57 csereprogram zajlott le 23 ország részvételével, és 79 menedzser vett részt képzésen, valamint 20 gyakornoki programot is lebonyolítottak. A BALKAN fesztiválon több mint 7000 látogató hallhatta a térség izgalmas előadóit. A MOST teret adott a balkáni zene sokszínűségének, gyökereinek és a térség virágzó kreativitásának." – Christine Semba, WOMEX A projekt révén a Divanhana, egy bosnyák sevdalinka zenekar, megkapta a világzene egyik legnagyobb elismerését, a Songlines magazin díját, és Londonban tizenötezres közönség előtt játszhatott. Továbbá a program támogatásával megjelent lemeze első helyre került a World Music Charts Europe európai világzenei sikerlistán. A Perija, egy dark folkot játszó zenekar, a MOST segítségével nemzetközi szintre lépett, világszerte utazik, és fellépett az Eurosonic fesztiválon. Az E.U.E.R.P.I. kísérleti elektronikája Japánba kapott meghívást, a Lenhardt Tapes-ről a WIRE magazin áradozott, Zarina Prvasevda észak-macedón énekes pedig a Blogotheque-kel forgatott, így az európai szakma is megismerhette hangját. A MOST sikerét a résztvevő művészek előtt megnyílt szakmai lehetőségek is bizonyítják. "A MOST rengeteg lehetőséget nyitott meg számunkra, új helyekre jutunk el. Manapság szinte naponta kapunk meghívást egy fesztiválra vagy showcase-re." – Rodjenice, szerb zenekar Ezt részben a négy éven át tartó szisztematikus kapcsolatépítés, közös munkák fesztiválokkal, koncertszervezőkkel és szakemberekkel, valamint a MOST következetes szakmai jelenléte eredményezte. A Hangvető további projekteken keresztül viszi tovább a projekt örökségét, és folytatja a kiépült szakmai hálózat fejlesztését.



"A MOST legnagyobb sikere, hogy elkezdte eloszlatni a balkáni zenét övező sztereotípiákat. A művészek sokkal felszabadultabbak, és tudják, nem csupán a Macskajajra vagyunk kíváncsiak. A szakmai oldalán is sokat jelentett, hogy a MOST a teljes iparág minden szereplőjének lehetőséget adott a fejlődésre, és ezek egymással is kapcsolatba kerültek. Egy ugrásra kész szakmai hálózatot építettünk, amely tehetséges művészekből és rátermett szakemberekből áll, akiket már nem köt meg a térség nehéz hagyatéka." – Lelkes András, Hangvető ügyvezető igazgatója

Fotó: Pesthy Márton

[2024.08.02.]

