Rengeteg újítással vág neki tizenkettedik szezonjának a Budapest Park A tavalyi rekord nézőszám után április 27-én indítja útjára tizenkettedik évadát a Budapest Park, és bőven van esélyük újabb csúcsot állítani az idei évben, hiszen soha nem látott ütemben fogynak a jegyek. Példátlan, hogy már most hat telt házas koncertettel vágnak neki a nyitásnak, de ahelyett, hogy hátradőlnének, minden eddiginél több fejlesztéssel várják a látogatókat. A május elsejei hosszúhétvégének köszönhetően rögtön maratoni nyitvatartással indul neki a Budapest Park az idei évadnak. Április 27-én, csütörtökön a turbo-etno nyolcasfogat Aurevoir. nyitja meg hivatalosan is a szezont. Pénteken a hét év kihagyás után nemrégiben új, Fel Nem című lemezével jelentkező Punnany Massif izzítja a színpadot, szombaton pedig rögtön az idei szezon első nemzetközi fellépője, az electro swing stílus elsőszámú úttörője, Parov Stelar veszi át a terepet. A hétvégét a születésnapos Alvin és a Mókusok zárja, akik ígéretük szerint 30 éves fennállásuk legnagyobb és leglátványosabb koncertjét adják. A következő hónapokban számos hazai produkció készül még különlegességgel a Park színpadára. Tizenkettedik teltházas koncertjére készül a Halott Pénz, ami abszolút rekord; különleges, “Megőrül a szív” című tematikával készül a Margaret Island; vadiúj dalokat is hoz magával a Carson Coma; Bódottától mámoros estét varázsol nekünk a Honeybeast; új színpadképpel ballag el az idén 18 éves Irie Maffia és öt év után újra a Parkban játszik - ráadásul a szezon első budapesti koncertjét adja - az Ivan & the Parazol. Természetesen a hazai sztárok mellett a Park színpadán idén is rengeteg nemzetközi szuperprodukció fordul meg. Érkezik Kanada egyik legismertebb zenekara a Simple Plan; tavalyi nagysikerű koncertje után visszatér a Billy Talent; először jön Magyarországra Machine Gun Kelly; öt év után az eredeti felállásban, új albummal tér vissza magyar rajongóihoz az Asking Alexandria; ugyancsak új lemezét mutatja be a legendás brit zenekar, a The Cult; Mongóliából érkezik a The HU, és lesznek még meglepetések. Ahogy azt megszokhattuk, a Parkban a koncertek után sem ér véget az este, 22 órától különböző zenei stílusokon átívelő bulikkal várják a szórakozni vágyókat, négy tánctéren. A sort rögtön egy különleges esemény, a város legnagyobb táncháza nyitja, kiereszthetjük a gőzt a legnagyobb közönségkedvenc slágerekre a Park házibulin; ringhat a csípőnk a latin ritmusokra a Bailandon; visszarepítenek minket az időben a Retrokert rezindens DJ-i; a Nevernighton bebizonyíthatjuk, hogy a rock and roll az igenis egy tánc; és rögtön az első hétvégén pörgeti a lemezeket a nemzetközi elektronikus zene élvonalát erősítő StadiumX is. A Budapest Park idén is lehetőséget biztosít a legkisebbeknek is a bulizásra, két alkalommal rendezik meg ugyanis a Pöttömkertet, ahol a gyermekeket készségfejlesztő játékokkal, koncertekkel és civil szervezetek kitelepülésével várják. Sőt, ezen a téren is emelik a tétet, ugyanis megrendezik az első, kifejezetten a 12-15 éves korosztálynak szóló eseményüket, amelynek célja, hogy a kiskamaszoknak az online térből kizökkentve biztosítsanak közösségi élményt. A Budapest Park szervezői a tavalyi drasztikus változások után sem dőltek hátra, és rengeteg újdonsággal készülnek. Még sosem kezdték el ennyi idővel a nyitás előtt a helyszín kialakítását: több mint 60 új konténert szereztek be az eddig meglévő 280 mellé. A fejlesztés leglátványosabb a pontja a teljesen megújult főbejárat, amely mostantól több emelet magasan tornyosul. Ennek több oka is van: egyrészt a kapukon átlépve tényleg mindenkinek olyan érzése lehet, hogy egy új világba csöppent, és kint hagyja a valóságot. Másrészt akusztikailag is fontos lépés volt ez, az építmény ugyanis a Soroksári út felőli oldalon is bent tartja a hangot, csökkentve ezzel a környezet zajterhelését, illetve javítja a koncertek hangzását. Ugyanez a funkciója a vasúti töltés felőli hatalmas akusztikai falaknak is. A változásokról Pálffy András, a Budapest Park vezérigazgatója a következőképp beszél: “Az egyik legfontosabb tudásunk a fejlődés képessége, úgy változunk, ha kell, alkalmazkodunk, hogy közben megőrizzük a jól működő elemeinket, folyamatainkat, hagyományainkat. Minden tekintetben fejlesztünk évről évre, szervezeti, építészeti, szemléletmódbeli, folyamatbeli és technológiai téren egyaránt. Mégis úgy gondolom, különleges a jelen helyzet, talán a pandémia következtében történt lassulások miatt is most koncentráltan óriásiakat lépünk előre.” Az újdonságoknak ezzel még nincs vége: nem csak a közönség, de a zenészek számára is rengeteg fejlesztéssel készülnek, soha nem látott mértékben megújul ugyanis a backstage is. Emellett teljesen újragondolták az úgynevezett Dombot, vagyis az éttermi részleget, ahol új partnerként becsatlakozik az idén 35 éves hazai McDonald’s, akik egyébként saját, küzdőteres jeggyel látogatható terasszal is készülnek. A széles ételkínálat mellett természetesen idén is rengeteg hűsítő italból választhatunk, a Budapest Sör pedig egy alkoholmentes újdonsággal, a Budapest Szörppel is készül. A frissítőket továbbra is repohárba kérhetjük, viszont a tavalyi rendszert továbbfejlesztve digitalizálhatjuk a tokeneket a RevoToken alkalmazáson keresztül. Ennek lényege, hogy a telefonos applikáció segítségével továbbra is ingyenesen tudunk újrapoharat igényelni, amennyiben azt 72 órán belül leadjuk bármelyik CupRevolution patnernél. Minden eddigieknél nagyobb hangsúlyt fektettek a Budapest Park megjelenésére is, amely Kiss-Benedek Kristóf art director irányításával született meg, az Abstract Group közreműködésével. Teljesen új ruhát kapott a monumentális főbejárat és a nagyszínpad, illetve visszatért a 2018-as lead grafikát készítő, azóta jelentős hazai- és nemzetközi sikereket elérő Pápay Fanny, aki a friss backstage külsejét álmodta újra, a kivetítőkön pedig Wator Ádám animációit láthatjuk. A merch tekintetében is új kreatív partnerrel dolgoznak: a Creals csapata egy igazi streetwear kollekcióval készül. A Budapest Park a zenén túl mindig is küldetésének tartotta, hogy egyéb kulturális programokkal szélesítse a palettát. Ennek jelentős mérföldköve a május 21-én megrendezésre kerülő Csinibaba Táncdalfesztivál, ahol az idén 40 éves Katona József Színház társulata a Parkban is gyakran megforduló vendégénekesekkel egészül ki, ezzel egyfajta hidat képezve az élőzenei és a színházi világ között. Az esemény a Mastercard támogatásával valósul meg, akik ezen a különleges, kulturálisan is meghatározó eseményen felül további négy koncertet támogatnak majd az évadban. A Katona József Színház és a Budapest Park összefonódását erősíti tovább a nemrégiben megjelent nyitófilmjük is, amelyben Jordán Adél, Ónódi Eszter, Elek Ferenc, Lengyel Benjámin és Tasnádi Bence szavalnak egy nem mindennapi verset, amelynek sorai a legkülönfélébb dalszövegrészletekből állnak össze. A zenén túl tehát rengeteg más társművészetnek ad otthont idén is a Budapest Park, ebben pedig olyan kiváló intézményekkel működik együtt, mint a Capa Központ, a Ludwig Múzeum, ami Felsmann István Mozgó Zászló című munkájának aktualizált változatát mutatja be a helyszínen, illetve a Magyar Zene Háza, ami a Nekünk írták a dalt! című poptörténeti időszaki kiállításából hoz látványos részleteket. Ezen kívül a tervek szerint nyáron találkozhatunk a Hadik Brunch nevű rendezvénnyel is a Parkban Ott Anna vezetésével, illetve újra megrendezik a Repeat gardróbvásárt, amelyen magyar zenészek ruháinak megvásárlásával jótékony célt támogathatunk. Szeptember végéig a Budapest Park tehát stílusokon és művészeti ágazatokon átívelő gigantikus műsorokkal, rengeteg újdonsággal, meglepetésekkel és egy kívül-belül megújult helyszínnel várja a látogatókat. A folyamatosan bővülő programot a budapestpark.hu weboldalon követhetjük nyomon.



















