Álmodok - hallgasd meg a ThisMustBeLove újdonságát! A ThisMustBeLove „A vár fehér asszonya” című örök szépségű Ady verset dolgozza fel az Álmodok című dalában, amihez klip is készült, melynek modern képi világa jó aláfestés a versben is megjelenő magányos, misztikus, álomszerű lelkiállapothoz. „Adyt nagyon szeretem, az egyik kedvenc költőm” - meséli Mogyorósi Tímea az együttes énekese, aki maga írta a széles skálán mozgó énekdallamot. „Mondhatjuk úgy, hogy a dal a szövegét tekintve goth stílusú, bár Adynak, amikor ezeket a sorokat írta, nyilván fogalma nem volt, hogy egyszer majd ebbe a zsánerbe passzol a verse. Az elhagyott, régi vár, az üres termek, kriptaillat, köd, lélekjárás, az elsuhanó, nyöszörgő árnyak, tipikus „gót” toposzok. Ehhez passzol az elszálló dallam, mintha egy álomban lennénk.” A hangszerelésben is visszaköszön a dark wave: széles, puha szintetizátor- akkordok (ehhez a zenekar egy eredeti, 70-es évekből származó ELKA Symphony-t használt a felvételeknél); a visszhangos, torzított és effektezett gitárok; a lendületes, négynegyedes ritmus; mind a műfaj alapkellékei.



A dal szövegében Ady versének első és utolsó versszakát a refrén fogja össze, amiben egy kérdez -felelek keretében kifejezésre jut, hogy a szereplő egy álomszerű lelkiállapotban lebeg.

„…Hova mész? / Itt vagyok / Miért nem félsz? / Most nem tudok / Ébredj fel / Nem fogok / Miért jó ez? / Álmodok… “



Egy kocsiban utazik az éjszakai Budapest villódzó, káprázatos fényeiben. Az utazás elején és a végén egyedül vezeti a kocsit, ezzel is sejtetve, hogy a később a kocsiban lévő mosolygós lányokat és a zenekar tagjait csak a képzelete vetíti oda. „Egy álmodozó, aki nem igazán szeret a valóságban élni, a nehézségei elől inkább a képzeletbe menekül, és ha valaki ebből ki akarja zökkenteni, akkor is inkább a biztonságot nyújtó álomban marad, ami mindig szebb, mint a realitás. A történetben nem igazán lehet tudni, hogy ez a valóság, vagy csak álmodom” - mondja Timi.



„Verset megzenésíteni nagyon nehéz, a dalszöveg külön műfaj, egy jó vers nem viseli el az énekdallamot és a zenei kíséretet, külön maradnak, nagyon kevés a sikerült példa. Nekünk - szerintünk – sikerült, erre különösen büszkék vagyunk. Nem tudom, hány hallgató ismeri majd fel a dalban az eredeti költeményt, jó lenne azt hinni, hogy mindenki - de ha mégsem, és számunk miatt egy kicsit több emberhez jut el Ady Endre, már megérte” - vallja Lakatos Bence az együttes billentyűse.



A ThisMustBeLove első albuma 2022-ben jelent meg Engedj el címmel. Az Álmodok című szám és a hozzá készült videó garancia, hogy még sok izgalmas, értékes zenére számíthatunk az együttestől, amit az is bizonyít, hogy már javában készítik második nagylemezüket. [2023.05.05.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.05.05.]

Nvidia RTX 4090 24GB Founders Edition G egyéb [2023.05.04.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu