Új és egyedi! "Kő és rózsa" - Fülbemászó dallal debütál Paksi Zita A magyar popzenei palettán egy új, egyedi színként mutatkozik be a figyelemre méltó tehetség. Paksi Zita neve még egyelőre ismeretlen a könnyűzenei műfajt kedvelő nagyközönség körében. De ha ilyen dalokkal folytatja szárnybontogatásait, mint a most megjelent első saját dala; akkor idővel sokak kedvencévé válhat a feltörekvő énekesnő. A magyar popzenei palettán egy új, egyedi színként mutatkozik be a figyelemre méltó tehetség. Paksi Zita nem bízta a véletlenre szóló karrierjének beindítását. A zenei szakmában külön-külön és együtt is sokat bizonyított, jól összeszokott szerzőpárost kért fel első dalának megírására. A "Kő és rózsa" című dalt a Hársházi Szabi - Lombos Marci szerzőpáros jegyzi. A szerzőkkel való közös munkáról a Zenekult.hu-nak így nyilatkozott az énekesnő: „Szabi pillanatok alatt ráérzett, hogy mi állna nekem jól, azonnal megtetszett a dallam, amikor megmutatta. Lombos Marci szövege pedig elvarázsolt. Abszolút megértette, hogy mit szeretnék a dallal közölni, nagyon tetszik a végeredmény.” Paksi Zita bemutatkozó dala 2023. május 5-től elérhető az összes ismert digitális zenei platformon.



