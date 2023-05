Ismét Budapesten koncertezik Hans Zimmer A filmzeneszerzők rocksztárja egyedi látvány és fénytechnikát hoz az Arénába. Hans Zimmer, április 23-án kezdte meg európai turnéját, a közönség pedig felejthetetlen élményre számíthat, hisz maga a zeneszerző a kiváló művészekkel és látványos effektekkel készül. A magyar rajongók sem maradnak ki ebből a feledhetetlen élményből, ugyanis a művész 2023. június 5.-én tér vissza Budapestre, a „Hans Zimmer Live – Europe Tour 2023” keretén belül. A 2017-es és 2019-es „Hans Zimmer Live” turné sikeres lebonyolítása után a legendás, kétszeres Oscar-díjas filmzeneszerző 2023 nyarán kasszasiker turnéjával tér vissza Európába. A művész 15 országban ad koncertet, többek között Portugáliában, Spanyolországban és Svájcban. A magyar rajongók örömére az Oscar-díjas legenda június 5.-én látogat el a Papp László Budapest Sportarénába, ahol este nyolckor ad koncertet. A közönség ismét felejthetetlen zenei élményre számíthat, a legmodernebb látvány- és fényeffektusokkal, valamint a világ legkiemelkedőbb szólista zenészeinek bevonásával. "Szeretem azt az érzést, amikor a világ legjobb zenészeivel, mondhatni a családtagjaimmal együtt éljük át ezeket a fantasztikus élményeket. De az egésznek semmi értelme sem lenne a közönség támogatása nélkül, akik a családom másik részét képezik. Végül is, én úgy gondolom, hogy a zene összeköti mindannyiunkat. És ígérem, hogy mindig a legjobbat adjuk és tiszta szívünkből játszunk önöknek" - mondta a világhírű filmzene szerző, Hans Zimmer. Hans Zimmerrel együtt a nosztalgikus dalok is visszatérnek Zimmer több mint 150 filmhez komponált zenét, és számos díjat nyert munkáiért, köztük két Oscar-, négy Grammy- és három Golden Globe-díjat, emellett több mint 500 zenei projektet valósított meg, így széles körben minden idők egyik legnagyobb filmzeneszerzőjeként tartják számon. A zeneszerző számtalan nemzetközi és hatalmas sikert arató filmzenét szólaltatott már meg, többek között: "Dűne", "James Bond - Nincs idő meghalni", "Az oroszlánkirály", "Gladiátor", "A Karib-tenger kalózai", "A sötét lovag" trilógia, "Interstellar", "Az utolsó szamuráj" és a "Top Gun: Maverick". Oscar-díját az oroszlánkirály című, 1994-ben bemutatott film zenéjéért kapta. Hans Zimmer rendkívüli dallamaiért és modern kompozícióiért számos generáció rajong világszerte, így érdemes mielőbb megvásárolni a koncertjegyeket. [2023.05.24.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.05.24.]

