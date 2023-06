Júliusban rendezik meg a Fesztivál Akadémia Budapest eseményeit Július 14. és 23. között rendezik meg a Fesztivál Akadémia Budapest (FAB) eseményeit; a rendezvény tíz napja alatt a főváros több helyszínén koncertekkel és széles programkínálattal várják a közönséget. Mint a rendezvény csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján elhangzott, a Kelemen Barnabás és Kokas Katalin hegedűművész házaspár által nyolc éve életre hívott Fesztivál Akadémia Budapest felvonultatja a nemzetközi zenei élet élvonalbeli művészeit, a magyar kultúra krémjét. A FAB klasszikus, kortárs, magyarnépzenei és cigányzenei koncertekkel, a társművészetek találkozásával várja a közönséget Budapest különleges helyszínein. Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára elmondta: a minisztérium nagy örömmel és hittel támogatja a Fesztivál Akadémia Budapest programsorozatát, amelyen 45 nemzetközi sztárszólista, 25 ország 100 diákja és 150 tehetséges magyar fiatal, valamint 80 zenepedagógus adja át magát a muzsika örömének, és nyitja ki ennek az örömnek a kapuit a nagyközönség számára is.

Azon túl, hogy a zene alkotórésze az emberi kultúrának és sarokköve a szociális érzékenységünknek, valami sokkal fontosabbat is jelent számunkra, jelképezi az összetartozást - emelte ki, hozzátéve: közös nyelvünk a muzsika, amely megért és megértet minket egymással. Meg tudja teremteni a békét, a reményt, hogy újra megtalálhassuk embertársainkkal a közös hangot, hogy a mai sokszor zavaros időkben, "kakofóniában" is ráleljünk a helyes és tiszta dallamra - hangsúlyozta.



Vitályos Eszter köszönetet mondott a művészházaspárnak és csapatának, akik, mint mondta, munkájukkal lehetővé teszik, hogy 10 napon át a legszebb közös nyelvünkön keresztül ismerjük és szeressük meg jobban egymást. Az államtitkár biztosította a jelenlévőket, hogy a KIM ehhez a jövőben is minden támogatást meg fog adni.

Balog Zoltán református püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke úgy fogalmazott: a programsorozat közönségből közösséget teremt. "Ez egy közösségteremtő, közösségépítő és közösségmegtartó vállalkozás" - hangsúlyozta.

L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója kiemelte: a FAB keretében június 18-án rendezik meg a Múzeum-napot, amely a Múzeumkertben, az Auguszt-Géraldine cukrászdában indul, majd a múzeum épületében is koncerttel várják a résztvevőket.

Kelemen Barnabás elmondta: a Múzeum-napon hat helyszínen, köztük a Liszt Múzeumban, a Terror Házában, a Magyar Zene Házában, a Szépművészeti Múzeumban és a Széchenyi fürdőben is hallhatók zeneművek.



Mint kiemelte, a nyári tíz nap esszenciája annak a munkának, amelyet egész évben végeznek. A FAB-ra érkező 100 egyetemista diák mindegyike 4 egyéni mesterkurzuson vesz részt, amelyen a vendégművészek tanítanak. Továbbá 150 magyar, zenei pályára készülő, 18 év alatti gyermek és 80 pedagógus akkreditált továbbképzése is zajlik a FAB keretében.

A nyitónapon a Concerto Budapest a FAB vendégszólistáival lép fel. A koncerten 9 szólista, 3 karmester lép színpadra a Zeneakadémián. Július 22-én négy karmester és négy szólista lép fel, a Pannon Filharmonikusok közreműködésével adott koncerten Bartók művei hallhatók. A zárónapon, július 23-án a Viva "La Gitane" című programra várják a közönséget, színpadra lép többek között a Parno Graszt, a Söndörgő, Szalóki Ági valamint ifj. Sárközi Lajos és zenekara.



Kokas Katalin kiemelte: a jegyeladás elindult, a jegyárak nagy skálán mozognak, az árakat differenciálták, hogy a programok mindenki számára elérhetővé váljanak. Mint mondta, a FAB keretében kerekasztal-beszélgetések, szakmai előadások, filmvetítések, hangszer- és fényképkiállítások, matinékoncertek, nyitott próbák és műhelymunkák is várják az érdeklődőket.



A programok között lesz családi nap a Margitszigeten, könyvtárnap, Bartók-nap és kortárs művészetek napja is. Július 19-én a fiatal tehetségek napját A katona története című darab előadásával zárják a Zeneakadémián. MTI [2023.06.02.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2023.06.02.]

gazda szolgáltatás [2023.06.02.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu