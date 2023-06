Öt település ad helyet az első Boglya Fesztnek a Tisza-tónál

Először rendezik meg a Boglya Feszt öko-művészeti fesztivált június 23. és 25. között a Tisza-tónál öt településen: Tiszadorogmán, Egyeken, Ároktőn, Tiszabábolnán és Tiszavalkon - közölték a szervezők az MTI-vel.

A közlemény idézi Erdeiné Csepregi Zsókát, a fesztivált szervező Egyboglya Alapítvány kuratóriumi elnökét, aki elmondta: a Boglya Fesztet öko-szemléletben szervezik, hiszen a Tisza-tó természeti értékének megőrzése a legfontosabb.

A közlemény szerint a háromnapos fesztiválon a tiszadorogmai révnél felállított színpadon koncertet ad többek mellett az Aurevoir, a Funktasztikus, az Unisex, Muriel, és a Bíborszél, a gyerekeket a Veronaki zenekar szórakoztatja.



A fesztiválra látogatók hagyományőrző foglalkozásokon kipróbálhatják például a kosárfonást és a csipkeverést, valamint aktív tagjai lehetnek a falusi irodalmi szalon életének is. A vállalkozó kedvűek részt vehetnek közösségi kertészkedésben, készíthetnek tésztát az ebédhez vagy meglátogathatják a fesztivál idején tárt kapukkal váró portákat. Lesz ártéri élménytraktorozás, társasjáték klub is.



A Boglya Feszt védnöke Dimitry Ljasuk környezetvédő, filmrendező. A Jóreménység-sziget és A Tisza nevében című filmjeit a fesztiválon újból megtekintheti a közönség.



A rendezvény idején térítésmentesen lehet igénybe venni a négyszáz sátorhely egyikét, de a környékbeli településeken is találhatók szállások. A szervezők külön Facebook-csoportban segítik a szállást keresők és kínálók egymásra találását.

További információk a www.boglyafesztival.hu oldalon találhatók.

MTI

[2023.06.04.]