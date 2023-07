A Balkan Party egy újabb nagy mérföldkőhöz érkezett Szeptember 15-én ismét Balkan Party Budapesten Balkan Party Szeptember 15. péntek Dürer Kert (1117 Budapest, Öböl utca 1)

Kapunyitás 21h

22h Alen Islamović, a legendás Bijelo Dugme énekese

00h Yu party (balkáni mulatós zene)

DJ Macsity Balkáni gasztroterasz

Early bird: 8000 Ft Elővételben 10000 Ft (átvétel: Budapest +36-30-285-9192, Szeged +36305155453) A Balkan Party egy újabb nagy mérföldkőhöz érkezett. A Bijelo Dugme volt (és valószínűleg maradt is) minden idők legnépszerűbb zenekara az ex-jugoszláv térségben. Egy ikonikus énekes is nagyban hozzátette ehhez a magáét. Egy újabb legendát hozunk el először Budapestre, szeptember 15-én Alen Islamovic, a Bijelo Dugme énekese érkezik, kiváló zenekarával, a régi Bijelo Dugme repertoárral! Hozzá kötődnek a Bijelo Dugme legnagyobb slágerei: Djurdjevdan, Lipe cvatu, Ruzica, Hajdemo u planine, Napile se ulice, Ne spavaj mala moja, Ako ima Boga, A i ti me iznevjeri, Za Esmu, Na zadnjem sjedistu moga auta, Nakon svih ovih godina, Evo zaklecu se, Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavijo, Lazes, Svi mars na ples, Sve ce to mila moja prekriti ruzmarin, Sanjao sam nocas da te nemam, Odlazim, Ciribiribela! A Dürer-kert új Kopaszi-gáton felépített koncertcsarnokában leszünk, szóval egy olyan fergeteges, több mint 2 órás nagykoncert várható mint a Zdravko Colic vagy Plavi Orkestar volt! A koncert után sem megyünk haza, DJ Macsity keveri a korongokat, mellé cevap sül a Duna parton. Korlátozott a helyszín befogadóképessége, ezért gyorsan csapjatok le az elővételes jegyekre, mivel várhatóan elővételben el fog menni minden jegy. Hetente lesznek jegyátvételi lehetőségek Budapesten és Szegeden is, kérjük kísérjétek figyelemmel a Jugo buli FB oldalát (/www.facebook.com/YuParty/) illetve az alábbi számokon tudtok érdeklődni, jegyátadás érkezési sorrendben történik: Budapest +36-30-285-9192, Szeged +36-30-515-5453. FB esemény, ahol a legfrissebb hírek lesznek a koncertet illetően: https://fb.me/e/4x8uSvX1g [2023.07.01.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Hitel ajánlat között az egyes komoly pén szolgáltatás [2023.06.30.]

