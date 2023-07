Cervinus Művészeti Fesztivál 2023 - Július 13-án indul a Szarvasi Vízi Színházban Idén is megrendezik a Cervinus Művészeti Fesztivált július 13. és 26. között a Szarvasi Vízi Színházban. A kéthetes fesztivál az Alma együttes családi koncertjével veszi kezdetét. A hagyományoknak megfelelően a szervező szarvasi Cervinus Teátrum saját népszerű darabjait hozza el a rendezvénysorozatra. A Körösparti "huntzutságok" című zenés kabaréban mások mellett Rejtő Jenő, Kellér Dezső és Békeffi István jeleneteit dolgozták fel. A Békési betyárok egy folkmusical, 1848 őszén játszódik egy Békés vármegyei faluban.

Tessedik Sámuelről szól Az Akácember, de láthatják a nézők A sors bolondjai című vígjátékot, az Édes Annát, valamint a Tea a szenátor úrnál című zenés vígjátékot, Ivan Stoloda szlovák drámaíró művét. (A Cervinus Teátrum szlovák-magyar nyelvű színház, szlovák drámaírók műveit is bemutatják magyarul.)



Július 14-én Az István, a király rockopera keresztmetszetét adják elő, amelynek kuriózuma, hogy Istvánt Varga Miklós alakítja, mellette Nagy Szilárd és Ragány Misa játszik főszerepet.



Július 17-én ingyenes zenés irodalmi est lesz; 19-én A kurta ing históriája című táncmesejátékban a Magyarországon kevéssé ismert szlovákiai gyűjtések alapján elevenítik fel Mátyás király alakját.



Megemlékeznek az idén száz éve született Melis Györgyről, a Kossuth- és háromszoros Liszt Ferenc-díjas operaénekesről, Szarvas díszpolgáráról egy ünnepi opera- és operettgálával, valamint a fennállásának 55. évét ünneplő helyi Tessedik Együttesről is.

A fesztiválsorozat zárásaként egy Holdfény és csillagok elnevezésű showműsorral, majd július 26-án egy ingyenes zenés esttel várják az érdeklődőket.



A részletes programsor a www.cervinusfest.hu és a www.viziszinhaz.hu oldalon is megtalálható. MTI [2023.07.10.]

