A Grund felrobbantotta a XV. kerületi park színpadát Megalakulásának immár hatodik születésnapját ünnepli a Grund- vígszínházi fiúzenekar. Ezen idő alatt az ország számos pontjára eljutottak, valamint Romániában a Kolozsvári Magyar Napokon is többször visszatérő fellépők voltak, ezzel nemzetközi sikerre tettek szert. Mivel a zenekar színészekből áll, így színházi évadban csak ritkán adnak koncertet, legtöbb koncertjüket minden évben nyáron adják, hiszen ekkor nincs színházi munkájuk. Ember Márk egy született vérbeli rocksztár Az együttes frontembere végig kristálytiszta hangon énekelt egész este, ami egyébként a többi bandatagról is mind elmondható. Minden mozdulatában benne van a megtestesült zene. Kitűnő énekhangja mellett két hangszerrel is elkápráztatta a közönséget és minket egyaránt, gitáron és szaxofonon. Az előadások előtt vicces monológjaival váltott ki nevetőgörcsöt a közönségből. Ismételten lenyűgöző energiákat mozgósított meg a színpadon, mint az eddigi összes koncertjükön. Azt vettük észre, mivel ez volt a harmadik koncertjük amin részt vettünk, hogy egyre inkább felszabadultabbnak érzi magát, sokkal jobban ki tud lépni a komfortzónájából.



A musicalből ismert Einstand tesóval indította az egyéni körét, közben a többi zenésztársa különböző hangszereken kísérte őt. Nagyon erős kezdés volt ez a produkció, a hangja nagyon erőteljesen szólt, erőtől duzzadó volt, és végig megvolt benne a tűz. Ezután időutazáson mentünk keresztül, visszatértünk az 1980-as évek közepe tájára, már ami a zene megjelenésének évét jelenti, ugyanis Bryan Adams Summer Of '69 című világslágere csendült fel. Ember Márk pedig egy rockhős, mivel olyan átéléssel és kitűnően énekelte el, hogy erre még az eredeti előadó is büszke lenne. Óriási tisztelet volt a zenekar részéről, hogy felköszöntötték az egyik résztvevőt születésnapja alkalmából. Az LGT Ő még csak most tizennégy című számával tették szebbé a születésnapját, a frontember egyedi hangszínével és erőteljes éneklésével felszántotta a színpadot, számunkra ez volt az este egyik csúcspontja.



Medveczky Balázs a dobok királya A banda dobosa is megcsillogtatta kiváló énektudását két előadás erejéig. Amíg ő volt a középpontban, addig Fesztbaum Béla és Wunderlich József helyettesítették a dobok mögött. A Little Less Conversation kelt életre Balázs előadásábán, ami olyan jól sikerült, mintha Elvis Presleyt hallottuk volna. Ez volt az este másik csúcspontja.



Wunderlich József és Zoltán Áron is hatalmasat zúzott Amikor nem a szóló produkciójukat adták elő, akkor helyenkénti vokáljaikkal és gitártudásukkal színesítették a frontember zúzós performanszait. Nos, mint minden koncerten, eljött az ideje, hogy egyénileg is brillírozzanak. Wunderlich a Little Richard 1967 dallal került rocksztár szerepbe, energia és tűz jellemezte a produkcióját. Zoltán Áron óriási bulit teremtve adta elő a Rolling Stones Satisfaction című dalát, olyan jól érezte magát, hogy egy pillanatban lerohant a színpadról és felmászott a kordonra, ami elválasztotta a közönségtől, majd visszatért és befejezte a dal tökéletes éneklését.



Fesztbaum Bélának most nem adatott meg az egyéni dicsőség Az alapítótag ezúttal nem készült szóló produkcióval, ettől függetlenül a csoportos produkciókban végig nagyszerűen teljesített. Külön dicsőség viszont, hogy ő az aki a legtöbb hangszeren játszott az este folyamán, gitáron, szintetizátoron, szájharmónikán és Medveczky Balázst is ő helyettesítette a dobok mögött egy előadás erejéig.



Szerző: Barkóczi Márk [2023.07.17.]