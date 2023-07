Tíz ország százhúsz zenésze lép színpadra a Jazzfőváros 2023 fesztiválon Négy nap alatt tíz ország mintegy százhúsz zenésze lép színpadra az augusztus 3. és 6. között zajló hetedik kecskeméti Jazzfőváros szabadtéri családi fesztiválon - tájékoztatták a szervezők csütörtökön az MTI-t. A közlemény szerint a kecskeméti Benkó Zoltán Szabadidőközpontban megrendezett fesztivál zenei kínálatában lesz minden, ami a táncolható tradicionális dzsesszbe belefér: ragtime, blues, New Orleans-i jazz, dixieland, hot jazz, swing, boogie, sőt egy kis bossa nova és rockabilly is.

Mint írják, a programkínálat nagyon gazdag: a 40 óra zene mellett az érdeklődők kipróbálhatják a swingtáncot, lesz veteránjármű-bemutató, futóverseny, zenés váltófutás, családi kerékpáros váltó, kvíztájfutás, foci- és strandröplabdakupa, sárkányhajózás, labirintuspálya, Decathlon Sportpark, társasjáték sátor, kezes-lábas játszóház, arcfestés, de célbarúgó- és kosárdobóverseny is, valamint a nyitónapon a már-már hagyományos ordibálóverseny.



A rendezvénysorozat legnagyobb kuriózumainak a barcelonai Sant Andreu Jazz Bandet, a római Emanuele Ursot, a holland Tijn Trommelen Quartettet, a cseh Swing Kong Dance Orchestrát és a berlini Jungle Jazz Bandet emelték ki a közleményben.

A hazai zenekarok közül a házigazda Bohém Ragtime Jazz Band mellett jön a dél-amerikai zenét játszó Cafuné, de fellép a Tom White & the Mad Circus és számos más formáció is.

A közleményben kiemelték, a fesztivál előtt, július 31. és augusztus 4. között a jazz műfaját még csak tanulóknak, sőt a jazzben teljesen járatlan érdeklődőknek is szervez tábort a Kecskeméti Jazz Alapítvány.



Idéntől a jazztábor helyszíne a Neumann János Egyetem lesz. A tábor legjobb produkcióit a fesztivál közönsége is meghallgathatja a fesztivál első két napjának nyitányaként.

A szervezők felhívták a figyelmet arra, hogy fesztiválkarszalaggal a strand ingyenesen használható. A későn érkezők pénteken és szombaton 21 óra után, vasárnap 13 óra után a helyszínen féláron megváltható napijeggyel hallgathatják meg a koncerteket, a 15 éven aluliak pedig ingyenesen vehetnek részt az egész fesztiválon.



További részletek a www.jazzfovaros.hu oldalon olvashatók. MTI [2023.07.21.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu