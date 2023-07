A legkeményebben dolgozó zenész a világon - Interjú Bluey-val, az Incognito zenekar motorjával Jean-Paul 'Bluey' Maunick, dalszerző, gitáros, énekes, zenei producer, rádiós személyiség. A zene az élete, zenésztársaival 43 éve járja a világot, az Incognito zenekar a világ minden szegletében komoly rajongói bázissal bír. Nem túlzás azt állítani, hogy az acid-jazz legmeghatározóbb bandája ez, ahol a koncerteken legalább három énekes, három gitáros és három fúvós, két ütős, valamint egy billentyűs - mind zseniális tehetség - mindenképpen színpadra áll. A zenekar tagjai szinte állandóan úton vannak, időnként cserélődnek, saját projektjeikre is koncentrálnak, de a zenekarvezető, Bluey nélkül Incognito koncert elképzelhetetlen, ő mindig gitározik, énekel és sztorizik…. A Paloznaki Jazzpiknik által szervezett budapesti koncert előtt a zene.hu kollégáinak mesélt, akik egyben a zenekar rajongói is, és már számos hazai és külföldi koncertjüket az első sorok egyikében táncolták végig. zene.hu: Milyen egy igazi Incognito koncert, hogy jellemeznéd valakinek, aki még nem látta-hallotta élőben játszani az együttest? Bluey: A koncertekre leginkább egy „beszélgetés”-ként tekintek a közönséggel. Régebbi és újabb zenéinket is megmutatjuk a hallgatóságnak, aminek egy része ugyan régóta jár a koncertjeinkre, de mindig vannak olyanok is a közönség soraiban, akiknek ez az első találkozásuk a zenénkkel élőben. Ezért is szeretünk a koncerteken különböző időszakokban íródott, ismertebb és kevésbé ismert dalok közül széles körben válogatni. De a legfontosabb, hogy megszülessen a kapcsolat, hogy érezzük, hogy jó szolgálatot teszünk, hogy inspirálunk, hogy töltekezést biztosítsunk a léleknek. Akkor vagyunk elégedettek, ha örömet okozunk és mindenki boldogabban távozik a koncertünk után. Azon a napon fogom abbahagyni a turnézást, amikor mindezt már nem érzem. zene.hu: Ez szerintem sosem fog megtörténni, hiszen csupa szív és lélek ember vagy, és az a bizonyos kapcsolat mindig ott van, minden egyes koncerten. Már majd’ 20 éve követjük a munkátok, igyekszünk ott lenni, ha a közelben játszotok. Sőt, pont emiatt a felemelő érzés, kapcsolódás miatt megyünk újra meg újra, amit említettél. Örülünk, hogy rendszeresen eljöttök Magyarországra, éltető ereje van a pozitív energiátoknak. Bluey: Mindig oda megyünk, ahol szükség van ránk. Szerencsés vagyok, hogy azt csinálhatom, amit imádok. Élvezem a turnézást, közben új dalok is születnek. Örömmel töltök időt a zenésztársaimmal az úton, akik a barátaim is. Be kell vallanom, hogy több időt töltök szállodai szobákban, mint a saját házamban, de szívesen teszem. Ez az életem, nem is furcsa számomra a távollét Inkább arra figyelek, hogy minőségi időt töltsek az emberekkel, ha a turné szüneteiben időt töltök szeretteimmel, sokkal nagyobb jelenléttel teszem, mint korábban. zene.hu: Vannak kedvenc helyeitek, ahol emlékezetes fellépéseitek voltak? Bluey: Japánban nagyon népszerűek vagyunk, általában az acid-jazz, mint műfaj is közkedvelt ott. Amikor Londonban játszunk, azt tekintjük hazai pályának, annak ellenére, hogy nagyon nemzetközi a zenekar, a világ különböző szegleteiből származnak a zenészeink. De az egyik legemlékezetesebb fellépésünk pont a Jazzpikniken történt Paloznakon, amikor a viharos szél miatt leállították a fesztivált a szervezők. Azonban negyven éve tartó turnénk alatt soha nem fordult elő, hogy ne lépjünk színpadra a meghirdetett helyszínen, így későbbi időpontban és kisebb színpadon ugyan, de azon az éjjelen is felléptünk, hála a szervezők rugalmasságának és a közönségnek, akik kitartottak a kellemetlen időjárás ellenére is. Magyarországra mindig szívesen jövünk, örömmel találkozunk veletek, érezzük a jó vibe-ot, ami a közönség részéről felénk árad. zene.hu: Mi köszönjük a sok jó élményt és mindig szívesen látunk, hallunk Benneteket akár saját koncerteteken, akár valamelyik fesztiválunkon! Paloznaki Jazzpiknik Frk4muzik [2023.07.31.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.07.31.]

