Paloznaki Jazzpiknik 2023 - íme a 3. nap beszámolója Az Incognito és a Level42 koncertjén jártunk a Paloznaki Jazzpiknik 3. napján Az Incognito zenekarnak ez volt a 3. fellépése Paloznakon. A legelvetemültebb rajongók még emlékezhetnek a 2016-os, viharos koncertre, amely a nagyszínpadon elmaradt, aztán egy pici színpadon (a mai Fábián Juli színpadon) mégis megtartották. Most szerencsére semmilyen vihar nem volt, a zenekar pedig a legnagyobb slágereit hozta el Paloznakra. Én szokásomhoz híven a színpad jobb oldalán, Francis Hylton hűtőszekrény méretű erősítőjével szemben helyezkedtem el. A koncert előtt 40 perccel már ott voltam és ott is maradtam a Level 42 végéig.



Imaani épp előttem énekelt, szóval igazán elkényeztettek a körülmények.

Az egyetlen furcsaság az volt, hogy szó szerint egymásba értek a dalok és a főhős, Bluey nem tartott szónoklatot, csak a koncert végén, egy rövidebbet. Kb. 70-75 perc lehetett a buli, én még elviseltem volna pár dalt. De nem vagyok telhetetlen, az Always There, a Colibri, a Talkin' Loud, a Still a Friend Of Mine, vagy a Don't You Worry 'Bout a Thing feltankolták az apadó Incognito tankomat! A Level42 pedig betonkemény funk riffekkel bontotta le Paloznakot. Ha létezik igazán pregnáns ritmusszekció, akkor ez az! Elképesztő precíz dobolással, Mark King utánozhatatlan slap technikájával és egyedi orgánumával pillanatok alatt elvarázsolta a közönséget. Ez alól csak egy férfi volt kivétel, aki morgó hangon nehezményezte, hogy sokan videóznak telefonnal. Ha valaki az első sorban áll, az valószínűleg rajongó. Várható, hogy fel fogja emelni a telefonját. Én úgy tapasztaltam, hogy elmúlt már a dilemma e tárgykörben, hogy telefonozzunk-e koncerten, vagy ne. Most is az történt, ami általában szokott: pár híres dal nagy dallamát rögzítette sok ember, hogy megoszthassa ismerőseivel az élményt, de amúgy megéltük a pillanatot mindannyian. Szóval kedves morgó úr, isten hozta egy koncerten :) ! Mindeközben még Soma Mamagésát is láthatta, aki igazán szemfüles volt, szóval igazán színes és változatos volt a 11. Jazzpiknik Paloznakon. Nem is tudom, hogy ezt lehet-e még fokozni, de jövőre kiderül! [2023.08.07.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2023.08.07.]

SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2023.08.07.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu