Különleges koncerttel ünnepli 20 éves jubileumát a sokoldalú trombitás 20 év zene címmel kerül megrendezésre Sári Szabolcs (klasszikus és jazz trombitás, dalszerző, hangszerelő) jubileumi koncertje. Aki a koncertre látogat, hallgathat népdalfeldolgozást, swinget, blues-t, balladát, énekes és instrumentális darabokat is. „A koncert több részből fog állni és nem kizárólag a jazz-korszakomat öleli fel, hanem kis átfedéssel a klasszikus zene iránti szeretetemet is szeretném megmutatni legalább egy darab erejéig, ami egy zongorakíséretes darab lesz." – árulta el Sári Szabolcs. A gödöllői Királyi Váró Jazz Club őszi koncertidényét Sári Szabolcs jublieumi koncertje fogja nyitni szeptember 23-án (szombaton). „Nagy megtiszteltetés, hogy Csányi István méltónak találta produkciónkat ehhez a patinás rendezvényhelyszínhez. Főleg azért megtisztelő, mert nagyon nívós koncertek valósulnak meg Gödöllőn, nemcsak a Királyi Váróban, hanem egyéb városi rendezvények alkalmával is" – nyilatkozta a trombitaművész, aki már gőzerővel készül zenésztársaival arra, hogy megmutathassa zeneiséget a közönségnek. A koncert létrejöttét A Nemzeti Kulturális Alap támogatja. „Egész életemben arra törekedtem, hogy sokszínű, változatos zenét alkossak. Ezt a változatosságot, és a közönség figyelmét fenntartva azt a koncepciót alakítottam ki, hogy minden számban maximum három szólista lehet, ami azért jó, mert így lerövidülnek a dalok, és több szám lesz előadható, több darab lesz eljátszva. Ami még jó ebben a rendszerben, hogy a közönséget nem hagyjuk unatkozni. Pörgősebb lesz a koncert, változatosság szempontjából mindenképp. Aki a koncertre látogat, az hallgathat tőlünk népdalfeldolgozást, swinget, blues-t, balladát, énekes és instrumentális darabokat. Sok darab lesz eljátszva a Sári Szabolcs Septet formációm lemezéről, a Kartal Blues-ról, mellyel 2012-ben a Jazzy dalverseny döntősei közé jutottunk, s melyre nagyon büszke vagyok azóta is." – fogalmazta meg mindezt koncert-ajánlóként Sári Szabolcs. [2023.08.26.]

