Luz Casal a Belvárosi Színházban lép fel Luz Casal spanyol énekesnő a Belvárosi Színházban ad koncertet az Hola Budapest fesztiválon, amelyet szeptember 30. és október 1. között rendeznek meg Budapesten. A Budapest Brand Nonprofit Zrt., a magyarországi Spanyol Nagykövetség és a Cervantes Intézet támogatásával, spanyol kulturális szervezetek együttműködésével szervezett kulturális fesztivál az Európai Unió soros elnöki posztját betöltő Spanyolországot és az egyesítésének 150. évfordulóját ünneplő Budapestet ünnepli - olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében. A fesztiválon a spanyol zene és tánc, a gasztronómia, valamint művészeti programok kapnak helyet a nyolcadik kerületi a Palotanegyedben.



A nemzetközileg elismert énekesnő, Luz Casal koncertjének vendége a Váczi Eszter & Quartet lesz október elsején. A spanyol énekes pályája az 1980-as években kezdődött, azóta már több, mint ötmillió lemezt adott el világszerte.



A Lőrinc pap téren szeptember 30-án Jesús Mendez spanyol flamencoénekes és Pirók Zsófia magyar flamencotáncos közös előadása lesz látható, amely után a közönséget közös táncra invitálják majd az előadók. Az andalúz La Bejazz Borbély Mihállyal és barátaival a dzsessz és folkzene találkozását mutatja be szeptember 30-án a Mixátban, a flamencót hárfán megszólaltató Ana Crismán és Lukács Miklós előadása pedig a Premier Kultcaféban lesz október elsején.



Egy irodalmi felolvasással színesített egyházzenei koncerttel is készülnek a szervezők, amelynek műsora a kora középkortól a barokkon át a 21. századi zenéig ívelve spanyol és magyar szerzők műveiből válogat. A különleges koncerten imák szólalnak meg latinul, spanyolul és magyarul orgonazenével kiegészülve, a Zeneakadémia Egyházzene Tanszéke tanárainak és hallgatóinak előadásában szeptember 30-án a Lőrinc pap téren. A koncert Spanyolországból érkező vendége lesz Xabier Urtasun Eraso orgonaművész.



Spanyol és magyar utcai hagyományokat megörökítő fotósorozatból nyílik kiállítás a FőFotó Galériában, az EatArt Galleryben pedig spanyol és magyar művészek párbeszédbe állított alkotásait lehet megtekinteni. A Culinary Institute-ban Tapaskészítő workshopon lehet részt venni szeptember 30-án, a Magyar Építőművészek Szövetségének épületében pedig kultúrtörténeti előadással egybekötött ételkóstolót tartanak október elsején. MTI [2023.08.28.]

