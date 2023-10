Jó hír, októberben újra Hifi Show Budapesten A szórakoztató elektronika csúcskiállítására 2023. október 14 – 15. kerül sor. A tavaly újraéledt Hifi Show idén 2023 októberében folytatja sikersorozatát és immár 22.-dik alkalommal várja látogatóit a Váci úti Crowne Plaza Budapest Hotelben.



Mondhatnánk úgy is, hogy a Covid után új szakaszba léptünk a kiállítás tartalmi megközelítését illetően, ami hagyományaihoz híven továbbra is az igényes és minőségi zenehallgatást helyezi előtérbe, ugyanakkor - lépést tartva a technikai fejlődéssel – számos elemében a digitális, un. stream-elt formátumokat is preferálja. A kiállítás célja most is a legmagasabb szintű, hifiberendezések és a legnagyobb képfelbontású televíziók bemutatása, ami vonzza a házimozi és hifi, egyszóval a minőségi otthoni szórakozás iránt érdeklődő látogatókat. A vizuális technika iránt érdeklődők utazást tehetnek a legújabb Eisa díjas televíziók és az idei kitüntetett hifi termékek között. Társrendezvények: 1.) Látogatás az Audió Fórum bemutatóterembe mindkét napon 11-16 óra között ingyenes shuttle busz igénybevételével a kiállításon történő helyszíni regisztrációval. 2.) Idén a nagysikerű tavalyi programot újra megismételjük lehetőség nyílik Magyarország első Dolby Atmos Stúdió stúdiójának látogatására. Az egyórás programra a Digital Pro Stúdióban - shuttle buszokkal juttatjuk el az érdeklődőket – ami ugyancsak helyszíni regisztráció mellett vehető igénybe mindkét napon 11-16 óra között. A vizuális technika iránt érdeklődők utazást tehetnek a legújabb Eisa díjas televíziók és az idei kitüntetett hifi termékek között. A rendezők az idén is kedvezményes belépési lehetőséget biztosítanak a látogatók számára. Ehhez regisztrálni kell a www.hifishow.hu honlapon, ahol már most is előzetes híreket olvashatnak és részletes áttekintést nyerhetnek a kiállításon résztvevő cégekről. Éljük át együtt a Crowne Plaza Budapest szálloda gyönyörűen újjáépített hangulatos szállodájában a szórakoztató elektronika legújabb vívmányainak bemutatóját, hallgassuk meg együtt a világ legjobb hangjait és csodáljuk meg a legújabb televíziós technikák EISA díjas parádéját. Szeretettel várjuk a hifi és az otthoni szórakozás barátait 2023. október 14.-én és 15.-én a 22. Hifi Showra a Váci úti Crowne Plaza Hotelben.

A 22. HIFI SHOW kiállítás időpontja: 2023. október 14 – 15.

Nyitvatartás: délelőtt 10 órától, este 18 óráig. Helyszín:

Crowne Plaza Budapest Hotel ( volt Hilton )

Budapest, VI. Váci út 1-3

