Érdemes hallgatni - ma este minden szabályos lesz Biró Zsoltnál Na nem mintha Bizsó a rendetlenkedésről lenne ismert, sokkal inkább a kiváló kérdéseiről, az ötletes vendég-választásairól. A Fáklya Rádió Cool-Túra című magazinja február 15-én csütörtökön a megszokott időben, este 8 órakor kezdődik, a mikrofon mögött pedig a kérdező, na meg a vendég: dr. Bittó Renáta, protokoll szakértő, európai szakjogász lesz. A Cool-Túrában az az egyik legjobb, hogy a meghívott vendégek foglalkozása és személyisége is igencsak széles palettán mozog: volt már Biró Zsolt beszélgetőtársa zenész, bűvész, élménykutató, most pedig dr. Bittó Renáta személyében egy kiváló protokoll szakértőt és európai szakjogászt fog faggatni. Renáta szakmájának elismert tudója, hisz az életfogytig tanulásban, s ennek megfelelően folyamatosan képzi magát, hiszen a komplex tudás elkötelezett híve. Egyébként a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogász alapdiplomáján túl szakvizsgázott jogász is, majd útja az Eötvös Loránd Tudományegyetemre vezetett, ahol európai jogi szakjogászként tanult és szerzett diplomát. Szakmai pályájában következett 2008, amikor posztgraduális képzés keretében elvégezte a Kodolányi János Főiskola Protokoll- és Rendezvényszervező szakát, ennek köszönhetően protokoll- és rendezvényszervező diplomát kapott, ám természetesen nem hagyta abba a tanulást. Új kihívásokra vágyott, így az emberekkel való kapcsolatépítés, illetve kapcsolattartás pszichológiai vetületeinek megértése céljából 2012-ben mediátor és coach ismeretekkel bővült szakmai repertoárja. Az általa így elsajátított tudást ötvözi a piaci, valamint a közszférában szerzett tapasztalataival. Több, mint 10 éve oktat a felnőttképzésben; – főiskolákon, egyetemeken, illetve szakképző iskolákban- emellett pedig céges tréningek vezetésében is tevékenyen részt vállal. Jelenleg a V12 -életvezetési -Akadémia csapatának társtrénere is. Ezek után ugye senkiben sem marad egy szemernyi kétély sem, hogy a mai Cool-Túrában minden a protokoll szabályai szerint zajlik majd, jogilag is teljesen megfelelően! Persze a viccet félretéve, biztosak lehetünk benne, hogy dr. Bittó Renáta személyében Biró Zsolt egy roppant érdekes, összetett és képzett beszélgetőtársra akadt, akivel szinte repülni fog az idő! [2024.02.15.]