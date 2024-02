A Nagycsaládosok Újpalotai Egyesületét támogatja idén a Szóvivő Bál A hagyományhoz híven ismét adományokat gyűjtenek a XVIII. Jótékonysági Szóvivő Bál keretein belül, ebben az évben a Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete számára jótékonykodnak. Az újítás ebben az esztendőben az, hogy már nem csak az eseményen, hanem azt megelőzően is adományozhatunk az egyesület számára. A XVIII. Szóvivő Bálig összegyűlt felajánlásokat február 16-án a Magyarországi Szóvivők Országos Egyesülete egy összegben átutalja a Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete számlájára. A felajánlásokról szóló tanúsítványt február 17-én, a Marriott Hotelben, nagyszabású gála keretein belül nyújtják át Perczel Tímeának, a Nagycsaládosok Újpalotai Egyesületének elnökének. A támogatásra szánt összeg a Magyarországi Szóvivők Országos Egyesülete, K&H 10402142-21482526-00000000 számlaszámra utalható. Az utalás közleményében tüntessék fel, hogy „Jótékonysági támogatás”. A bálon nemcsak a terített asztal örömei, a zene, tánc, sztárkavalkád várja a résztvevőket, hanem hagyományosan ekkor adják át az egyesület díjait is. Emellett a Szóvivő Bál nemcsak társasági esemény, hanem jótékonysági rendezvény is, a bevételt az egyesület minden esetben gyermekjótékonyságra fordítja. A Magyarországi Szóvivők Országos Egyesületének társasági programjaik közül a Szóvivő Bál számít a legnívósabbnak, hiszen múltja egészen a 2010-es év báli időszakig tekint vissza. Eseményüket a társasági magazinok rendre a szezon leghangulatosabb báljaként értékelik. Perczel Tímea, a Nagycsaládosok Újpalotai Egyesületének elnöke elmondta, milyen nagy öröm egy ilyen nívós rendezvény támogatottjaként részt venni. - A támogatásoknak sosem az értékét nézzük, minden alkalommal meghatódunk a megkereséseken, hogy tényleg ránk gondoltak, a mi családjainkat tennék boldoggá?! Egyszerűen annyit, de annyit köszönhetünk a jólelkű pártfogóinknak. A Magyarországi Szóvivők Országos Egyesülete hat éve talált ránk. Azóta Dr. Orodán Sándor elnökkel állunk kapcsolatban, mindenben támogat minket, illetve inspirálja a tagokat. Ilyen fontos feladatkör elvégzése közben mégis mellénk álltak, nem is akárhogyan. A Magyarországi Szóvivők Országos Egyesülete is bebizonyította azt, amit régóta éreztünk már: az igazi erő a közösség erejében rejlik. Az a megtiszteltetés ért minket, hogy a 2024. február 17-én a Marriott Hotelben megrendező XVIII. Szóvivők Báljának a szervezetünk, a Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete lesz a támogatottja. Várjuk a támogatók jelentkezését, mert bármilyen segítség sok családnak az életét könnyíti meg - mondta Perczel Tímea, a Nagycsaládosok Újpalotai Egyesületének elnöke. A díjátadók: Dr. Orodán Sándor, elnök, MSZE Gáll Orion, Gáll Gregor, szobrászművész fia Botos Péter, üvegművész Műsorvezetők: Zimány Linda

Tarczy Gyula Fellépők: Marcellina Bíró Csongor Vitéz Németh Georgina, operaénekes Juhász Krisztina, énekesnő Sebestyén Katja, énekesnő Vadkerti Imre és barátai Arató András DJ Ricky Party’n zenekar A felajánlások alakulása itt követhető nyomon: https://szovivok.hu/xviii-szovivo-bal/ [2024.02.16.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Hitel ajánlat 48 órán belül (Jelentkezze egyéb [2024.02.06.]

Hitel, pénzügyi segítség és kötvény egyéb [2024.02.02.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu