Kutyául jó témával jelentkezik Biró Zsolt a Fáklya Rádióban A Cool-Túra a Fáklya Rádió egyik legnépszerűbb műsora, amely Biró Zsolt műsorvezetőnek és nagy odafigyeléssel kiválasztott vendégeinek köszönhető. Unalmas téma nincs, ha jók a kérdések, ezt már mindenki tudja. Február 22-én Nyakas Gábor kutyaviselkedés-szakértő, kutyatréner és kutyakiképző látogat el a stúdióba. A kutya régóta az ember legjobb barátja, s valóban, egy négylábú társ hűsége megkérdőjelezhetetlen. Mindegyik eb egy külön személyiség, s bizony előfordul, hogy a legjobb szándékunk ellenére sem megy könnyen az összecsiszolódás. Van ez így a szerelemben is. Minden elakadásnál jó, ha van szakértő segítség, Nyakas Gábor pedig igazán ért a kutyák néha bonyolult nyelvén és lelkivilágához. Gábor egyébként már gyermekként elhatározta, hogy a kutyák viselkedésével, nevelésével és tanításával szeretne foglalkozni. Az Alba Dog Cente névre hallgató kutyaiskoláját 1996-ban alapította meg, s jelenleg is rengeteg gazda tiszteli meg a bizalmával a gyakorlott trénert. Különösen szép eredményeket érnek el a problémás és agresszív kutyák nevelésében, amely roppant fontos szelete a munkásságának. Sajátos módszerrel dolgozik, amelyet az évek alatt elér sikerek igazolnak: ez a New Generation Training névre keresztelt módszer, amelynek lényege, hogy a kutyanevelésben nem létezik egyetlen univerzális módszertan. Gábor úgy véli, minél több szakember munkásságát és módszereit ismerjük meg, annál hatékonyabbak tudunk lenni kutyáink nevelésében, vagyis a kulcs a folyamatos tanulás. Beszédes, hogy Cesar Millan magyarországi előadásain több alkalommal volt a tréner segítője, nézeteire ugyanakkor a legnagyobb hatást dr. Csányi Vilmos munkássága gyakorolta. Biró Zsolt vendége február 22-én, este 8 órakor tehát Nyakas Gábor lesz, s már most borítékolható, hogy számos roppant izgalmas és érdekes témát érinteni fognak a beszélgetés során. Hiszen a téma amellett, hogy érdekes, roppant fontos is, hiszen a társállatok egyre nagyobb szerepet kapnak életünkben. Szükséges tehát, hogy minél jobban megértsük, megismerjük őket, s ha kell, szakember segítségét is igénybe vegyünk. Mondjuk olyan képzett trénerét, mint Nyakas Gábor! Hallgassátok a Fáklya Rádió Coo-Túra című adását február 22-én, este 8 órától www.faklyaradio.hu linkre kattintva, vagy akár nézzétek élőben a beszélgetést a twitch.tv/faklyaradio oldalon. Higgyétek el, most is hiba lenne kihagyni! [2024.02.22.]

