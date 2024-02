EVOLÚCIÓ - az Anna and the Barbies ad nagykoncertet a Margitszigeten Az elmúlt 20 évben rengeteg teátrális, összművészeti, színes bacchanáliát vitt színpadra az Anna and the Barbies, így a 20 éves születésnap egy igazán speciális koncertet érdemel. A zenekar és Margitszigeti Színház Szent Iván éjszakáját célozta be a jeles jubileum ünneplésére. Pazar körülmények között, egy méltóságteljes amfiteátrumban kel életre az elmúlt két évtized sok fontos pillanata. A show az útkeresés érzelmi, lelki és zenei evolúcióját hivatott bemutatni élőképekben. A koncert alatt, szinte egy futurisztikus divatbemutatóvá avanzsálódva, táncosok és modellek vonultatják majd fel a zenekar sajátos színpadi stílusának külső és belső jegyeit, ikonikus jelmezeit. Pásztor Annát, az Anna and the Barbies zenekar énekesét és dalszerzőjét kérdeztük az év legfontosabb bulijáról. Evolúció a koncertetek címe. Talán a jubileumi év adta az ötletet az egyfajta fejlődési folyamat összegzésére, vagy netán az újjászületésre? Kifejezetten a Margitszigetre álmodtad, álmodtátok meg a produkciót? Pásztor Anna: Az Evolúció koncert ötlete az elmúlt 20 év kalandozásainak megjelenítésére hivatott, színházi formátumban. Kifejezetten a Margitszigetre álmodtuk meg ezt a méltóságteljes koncertet, ugyanis az amfiteátrum formátum elképesztő teatralitást és eleganciát közvetít. Rendkívüli módon inspirált a hely arra, hogy egy rendhagyó jubileumi koncerttel lepjük meg a közönségünket és velük együtt ünnepeljünk. Egy korábbi interjúdban mondtad, hogy "nem szeretnéd elengedni az elmúlt húsz év színkavalkádját, őrült tornádóját, szeretnél egy olyan másfél-két órás, nagyszabású és színes bulit, amiben végigmentek azokon a ruhákon, jelmezeken, sminkeken, eseményeken, történéseken, számokon, zenei stílusokon, amik titeket jellemeztek az utóbbi két évtizedben.” Ez az a bizonyos buli? Pásztor Anna: Az őrült színes tornádó maga az élet. Amikor ezek a színek kezdenek megkopni, vagy unalmassá válni, akkor egy előadónak mindenképpen magában kell keresni a valaha volt színeit. Hála a jó égnek, erre még nem volt precedens, úgyhogy büszkén vállaljuk ezt a gyermeki, színes, kaleidoszkopikus világnézetet, amit zenében jelenítünk meg. Az elmúlt 20 évben lehetetlen módon, szinte az összes zenei stíluson végig baktattunk, jó ízűen csemegézve a punktól a már-már klasszikus megszólalásig, ideértve a stadion rock, alternatív rock, pop, reggie műfajokat is. A fejlődés talán a saját zenei megszólalás egyre erősebbé válásában érezhető. Ez lesz az év bulija, ígérem! Elektronikus köntösbe bújtatva jelennek meg az Anna and the Barbies számok, lesz egy rendhagyó akusztikus blokk Vághy Tomival, valamint az egésznek egy, a múlt kalandozásait idéző futurisztikus divatbemutató formátumot adunk, táncosokkal, jelmezekkel és dramatizált színes kavalkáddal. Miért épp Szent Iván éj? Megbújik valamilyen személyes élmény, kötődés, emlék vagy cél a nyár talán legizgalmasabb, legmágikusabb éjjeléhez kapcsolódó dátumválasztás mögött? Pásztor Anna: A nyár eleji éjszakák hihetetlen buja, fűszeres illata és bája végig kíséri az ember életét, amikor gyerekként, tinédzserként vagy fiatal felnőttként a tavasz lendületével fejest ugrunk a nyár kalandjaiba. A nyári napforduló mindig egy izgalmas kapunyitás. Neked és/vagy a zenekarnak vannak olyan különleges rituáléid/rituáléitok vagy hagyományaitok, amelyeket mindig betartasz/tartotok az előadások előtt, hogy jobban egymásra hangolódjatok? Pásztor Anna: Metamorfózisnak hívom azt a 15 perctől, akár 2 és fél óráig is terjedő – attól függően mennyi idő van, – „tollászkodási” időszakot, amikor külső jegyekben is megtestesítem azt, ahogyan éppen aznap este, azon a helyen, ott, akkor a lelkem érzi magát. Színpadra lépés előtt közvetlenül a zenekar összekapaszkodik, és mindenkinek egy személyre szabott csatakiáltása van, amit sajnos nem tehetek publikussá. Milyen emlékeid, élményeid kötődnek a Margitszigethez és a Margitszigeti Színházhoz? Pásztor Anna: Az egyik legzseniálisabb koncertünk a Margitsziget Szabadtéri Színpadon volt, amikor alkalmunk nyílt szimfonikus zenekarra játszani. Hihetetlen megélni, amikor két ilyen viszonylag távoli zenei műfaj ötvöződik és valami elképesztő felemelő csoda születik belőle. Nagyon izgalmas volt egyszer igazi drámai, dívás estélyi ruhát is felölteni magamra egy ilyen koncert erejéig. Mik a te egyéni terveid, illetve a zenekarral közös terveitek a következő 20 évre? Pásztor Anna: Megőrizni mindazt, amik az értékeink, az elmúlt 20 év tanulságait, kalandjait, élményeit sejtszinten magunkba hordozni. Újabb és újabb színeket hozni a zenénkbe, fejlődni, és továbbra is gyerekként élvezni a zenélés privilégiumát.



Jegyek



Margitszigeti Szíház [2024.02.22.] Megosztom: