Kapcsolódó cikkek • Tóth Nikolettet, a tavaly megsérült táncművészt támogatja a Margitszigeti Színház Kapcsolatok • Margitszigeti Szabadtéri Színpad (Margitszigeti Színház) Sikeres volt a Margitszigeti Színház összefogása és gyűjtése Tóth Nikolett részére A Margitszigeti Színház szeptember elején átadta támogatását, 3.324.000 Ft összeget a Tóth Nikolett Alapítvány részére. Tavaly június 27-én súlyos koponya- és gerincsérülést, szenvedett a művésznő, miközben ráomlott a Jókai utcában egy lakóház épületrésze. A megsérült táncművész életét az orvosok sikeres beavatkozásának köszönheti. A balesetet követően számos műtét sem tudta a táncművészt lábra állítani, melynek következtében nagyívű balettkarrierje is megszakadt. A rehabilitációjára és a további műtétekre gyűjt támogatást a barátai által létrehozott alapítvány. A Margitszigeti Színház a művésznő jövőbeli terveihez és a sikeres műtétek támogatására ajánlotta fel segítségét és adta át a beérkező adományokból és a jegybevételből származó bevételt. A Margitszigeti Színház augusztus 4-én a Fergeteges című táncelőadáshoz kötődően jótékonysági gyűjtést szervezett, a mielőbbi gyógyulás érdekében. A nyári szabadtéri előadást maga a táncművész is megtekintette. Mely esemény előtt Bán Teodóra a színpadon köszöntötte Tóth Nikolettet és kérte a közönség további támogatását. Elmondta, hogy a Margitszigeti Színház vállalja, hogy minden, a Fergeteges produkcióra megváltott színházjegyből 1500 Ft-ot átad a Tóth Nikolett Alapítvány részére. Szeptemberben került sor az összeg, a 3.324.000 Ft átadására. „A Margitszigeti Színház kezdeményezésére egy példaértékű együttműködés alakult ki a közönséggel. A közösség támogatásával, segítségével együtt volt lehetőségünk ezt a kezdeményezést sikerre vinni. Sikerült a közönséget ebben a társadalmilag értékes kampányban is magunk mellé állítani, így elmondhatom, hogy igazi jó közösség lettünk minden tekintetben.” – mondta Bán Teodóra a Margitszigeti Színház ügyvezető igazgatója és művészeti vezetője, aki – mint az Operaház volt balerinája – a legnagyobb szeretettel és nyitottsággal kéri továbbra is az emberek segítségét. „Kedves Teodóra! Nagyon jól esett, hogy így ismeretlenül is, de megérintett a sorsom és ezáltal felkaroltad az alapítványt és adománygyűjtést kezdeményeztél a részemre. Mélyen meghatott, hogy bár nem én táncoltam Sissy szerepét, de valahol mégis rólam szólt az előadás és ugyan kissé fájdalmas, de egyben jó érzés volt újra színpadon “állni” és még mindig hihetetlen számomra, hogy mennyi ember jött el azért, hogy a jegyek megváltásával engem is támogassanak. Az előadás által összegyűlt adomány 3 havi korszerű és személyre szabott rehabilitációs kezeléshez segített hozzá, amiért nagyon hálás vagyok! Az est nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a rehabilitációm magán úton is megkezdődhessen, amiben személy szerint nagyon bízom! Teodóra örülök, hogy személyesen is megismerhettelek! Nagyon hálás vagyok Neked és a Margitszigeti Szabadtéri Színháznak, hogy így szíveteken viselitek a sorsom! Köszönöm!” – nyilatkozta Tóth Nikolett az adomány átvétele után. Az alapítvány továbbra is várja a támogatásokat, mely összegből Tóth Nikolett rehabilitációját támogatják. Tóth Nikolett Alapítvány:

OTP bank: 11714051-21460409

Adószám: 19358796-1-42

IBAN: HU69117140512146040900000000 A Margitszigeti Színház a művészeti tevékenysége mellett a társadalmi felelősségvállalás terén is elkötelezett. Margitszigeti Színház

Foto: Margitszigeti Színház [2023.09.26.]

