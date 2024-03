Világzenével a nemzetközi színtérre - egész napos workshop lesz a Turbinában Zenei műfajokat és azok iparági sajátosságait bemutató ingyenes workshop-sorozatot indít a Hungarian Oncoming Tunes (HOTS). Az első, világzenéről szóló egész napos workshopot március 14-én rendezik a Turbina Kulturális Központban. A világzenei műfajok köré épül a HOTS könnyűzenei exportiroda workshop-sorozata, a Genre Discovery, melyet évente négy alkalommal szerveznek meg (tavasszal és ősszel is két-két műhelymunkára kerül sor). A szakmai továbbképzésre a zeneipar különböző szegmenseiből választanak ki szakembereket, hogy az adott zenei stílusról áttekintést adjanak a résztvevők számára. A workshop első, márciusi eseményén hazai és nemzetközi előadók prezentációi és panelbeszélgetései révén ismerhetik meg a résztvevők a világzene aktuális trendjeit, műfaji-iparági specifikumait. A programra elsősorban zenészeket, menedzsereket és koncertszervezőket várnak, de mindenki számára nyitott, akit érdekel a zenei háttéripar szakmai része. A workshop elején Weyer Balázs a világzenei színtér működéséről tart általános bemutató előadást magyar nyelven. A workshop tagjai többek között azokra a kérdésekre is választ kaphatnak, hogy milyen szerepe van a magyar zenének nemzetközi világzenei közegben, és zenészként melyek a legelső lépések a nemzetközi érvényesülés szempontjából. A folytatásban nemzetközileg elismert szakemberek fejtik ki tapasztalataikat a nemzetközi koncertszervezési lehetőségekről és azok stratégiáiról. A workshop harmadik részében a nemzetközi koncertlekötési tapasztalatok átadása a cél. Kiderül, hogy milyen kritériumrendszert kell szem előtt tartani a külföldi fellépések tervezésekor, és mitől lesz érdekes egy előadó a nemzetközi koncertszervezők számára. A workshop délutáni szekciója a személyes találkozásoknak biztosít lehetőséget. A listening session keretében a jelentkezők közül a regisztrációs linken beküldött zenék közül nemzetközi szakemberek segítségével választanak ki a szervezők tíz dalt, amelyekről a résztvevők már a helyszínen visszajelzést kapnak. Ezt speed meetingek, avagy villámtalálkozók követik a workshopon jelen lévő nemzetközi szakértőkkel: a találkozók során 5-6 perc áll rendelkezésre a résztvevők számára, hogy bemutassák, “pitcheljék” magukat a partnerüknek. A speed meetingekre szintén a regisztrációs űrlapon lehet jelentkezni. A Hungarian Oncoming Tunes (HOTS), olyan infrastruktúra megteremtésén dolgozik, amelyre a nemzetközi karrierre vágyó magyar zenekarok támaszkodhatnak, szakmai továbbképzéseivel pedig hozzájárul ahhoz, hogy a háttéripar szereplői hozzáférhessenek ahhoz a tudáshoz és nemzetközi hálózathoz, amivel a hazai szerzőket és előadókat segíthetik. A könnyűzenei exportiroda célja, hogy segítsen eligazodni a magyar előadóknak a különböző nemzetközi helyszíneken és bemutassa, milyen érvényesülési lehetőségek és irányok jellemzik a piacot. A HOTS tagja az Europian Music Exporters Exchange (EMEE) szervezetnek is, amely az európai zenei szektor erősítésén dolgozik a zenei sokszínűség és a láthatóság ösztönzésével HOTS Genre Discovery I.: World Music Day Időpont: 2024. március 14. 10:00 - 17:00

Helyszín: Turbina Kulturális Központ, Vajdahunyad u. 4., Budapest 1082 Program:



