Megható dallal jelentkezett Friderika - íme az Embernek maradni Új dallal jelentkezik az énekesnő, aki idén ünnepel is: éppen harminc éve, hogy Friderika máig utolérhetetlen sikerrel robbant be a hazai zenei életbe a dublini Eurovíziós Dalfesztiválon. A háborúskodás nem csak Ukrajnában, vagy a Közel-Keleten, hanem a szavak és az indulatok szintjén a magyar emberek közt is folyamatosan felüti a fejét. Hírnév, vagyon, pozíció - ma is tömegek életcélját jelentik ezek. Az érvényesülésért vívott harcok közepette azonban sokszor elfelejtjük, milyen fontos az az üzenet, amit Friderika új dala közvetít nekünk: mindezek között is Embernek kell maradnunk. Az énekesnő egy lüktető dallal kelti szárnyra a megkapó szöveget, elindítva ezzel az új dalok idei sorozatát. Az üzenet életre keltésébe bekapcsolódik Friderika fia, Kiko, aki friss lendületet, új hangzást adott a daloknak és igazi családi örömzenévé tette a produkciót, tovább gazdagítva a már megszokott színvonalas dallamvilágot. Friderika az 1994-es Eurovíziós Dalfesztivál dublini döntőjében elért negyedik helyezésével robbant be a magyar zenei világba, ezzel máig a legsikeresebb hazai előadó a legnagyobb szabású európai tehetségkutató verseny történetében. A harminc éves jubileumot az új dalok mellett egy őszi országos koncertsorozattal ünnepeljük meg, amelynek során a közönség is újra felfedezheti a Friderika dalaiból jövő életérzést. [2024.03.20.]

