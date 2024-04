Komplex előadó-támogatói programot indít a WMMD Független hazai előadók részére indít egy komplex támogatási programot a WMMD. A piacvezető zenei disztribútor idén összesen 6 előadónak segít az előrejutásban - a közel egymillió forint értékű támogatás többek között klipkészítésre, fotózásra és marketingkommunikációs célokra fordítható. A WMMusicDistribution a hazai zenei disztribúcióval foglalkozó cégek figyelemreméltó rocksztárja. 2008 óta foglalkoznak digitális zeneterjesztéssel - több mint 2000 partnerük között számos A listás előadó is megtalálható a pályakezdő művészek mellett. A disztribúció mellett számos plusz szolgáltatást vezettek be az elmúlt évek során, hogy megkönnyítsék a partnereik érvényesülését a digitális zene világában. “Fontos számunkra a független előadók folyamatos szakmai támogatása - az elmúlt években több, mint 20 millió forint értékben finanszíroztunk videoklipeket, online marketing kampányokat és olyan projekteket, melyek a partnereink fejlődését szolgálják. Ennek a tevékenységnek egy következő lépcsőfoka az artist2watch program, amit kifejezetten a feltörekvő előadók támogatására hoztunk létre.” - nyilatkozta Gedeon Andrea, a WMMD COO-ja . Az Artist 2 Watch program lényeg “Az artist2watch projektet azért indítottuk, hogy a korábbi kereteink közül kilépve egyéb eszközökkel is tudjuk támogatni a feltörekvő előadókat. A program célja, hogy azoknak a partnereinknek tudjunk extra szakmai és anyagi támogatást nyújtani, akik a mi szempontjaink szerint kiemelten teljesítenek, és a lehetőségeikhez mérten hatékonyan használnak minden olyan rendelkezésre álló eszközt, ami egy profi produkció építéséhez szükséges. Mi ezt a befektetett munkát szeretnénk elismerni azzal, hogy melléteszünk néhány olyan eszközt, ami nem kapcsolódik ugyan a digitális terjesztéshez, de segítségére lehet az előadóknak a karrierjük építésében. A támogatott előadókat szubjektív szempontok alapján választjuk, a programba egyelőre nincs lehetőség jelentkezni. 2024-ben az artist2watch keretében hat előadót fogunk támogatni.” - foglalta össze Sebestény-Gallasz Enikő, a WMMD ügyvezető-tulajdonosa. Az artist2watch program célja, hogy feltörekvő előadóknak nyújtson segítséget - az elemeket úgy alakították ki, hogy egy-egy új megjelenés sikerességében segíthessenek. Idén összesen 6 előadó kap lehetőséget három hónapos etapokban - a cél, hogy az aktuális új lemezek promóciója a WMMD szakmai és anyagi támogatásával a lehető legsikeresebb legyen. A több mint egymillió forint értékű program keretében többek között kliptámogatást, fizetett pr és marketing kampányokat (pl. Spotify kampányt és offline plakátkihelyezést budapesti szórakozóhelyeken), fotózást, teljeskörű online jelenlét optimalizálást kapnak a produkciók. A fentiek mellett lehetőségük lesz négy szakemberrel egy-egy személyre szabott beszélgetésre: Biczó Andrea, kommunikációs szakember a Budapest Park Pr-managere a zenei kommunikációval kapcsolatban; Molnár Tamás Artisjus, Fonogram és Petőfi Zenei Díjas énekes, dalszerző a zeneszerzés-szövegírás területén ad majd néhány hasznos tanácsot a produkcióknak. Nagy Adrienn, a Művészetek Völgye programigazgatója, korábban a Quimby zenekar managere a koncertszervezés és a menedzsment kapcsán, Vígh Arnold, 21-szeres platina- és arany lemezes zenei-rendező és producer pedig többek között a stúdiótechnika és produceri munka témakörében osztja majd meg szakmai tapasztalatait és tudását. Az első támogatottak Ben T Kadar szólóprojektjével 2020 óta aktív szereplője a zeneiparnak. Számaiban az önmarcangoló szövegek nyers elektronikus zenei aláfestést kapnak, amit a trap és a hiphop műfajok elemeivel vegyít. Egyik célja, hogy hallgatói sorsközösségre találjanak, ne legyenek egyedül az érzéssel, hogy néha mindenféle ok nélkül mennyire nehéz is embernek lenni. Május 3-án érkezik ‘Brutal Extensions’ című új lemeze, amelyet május 17-én a Három Hollóban mutatnak be élőben a zenekarával. A fiatal rapper, Wxlfless legutóbb a Kikeltetőn hívta fel magára a hazai szakma figyelmét, előző lemezén többek között Beton.Hofival és Csokyval is együtt dolgoztak, de szerzett már zenét a Nemzeti Filmintézetnek is. Zenéjében az őszinteség mellett az eladhatóság is szempont volt – viszont az idő előrehaladtával az utóbbihoz hasonló elvárások már sokkal kevésbé határozzák meg művészetét. Május 10-én érkezik új lemeze, a ‘REBEL’. Forrás: WMMD [2024.04.12.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2024.04.12.]

