Lil Frakk nélkül folytatódott a Sávlekötő Camp Lábas Viki Miller Dávid és Beatrick segítségével vette kézbe az irányítást A második nap a featekről, vagyis a közös zenealkotásról szólt a táborban. A formációk párokba rendeződtek és így kellett 3 óra alatt egy két perces demót készíteniük, amibe még egy izgalmas, de tőlük távol álló zenei stílus jegyeit is meg kellett jeleníteniük. A nap táborvezetője Lábas Viki volt, a segítői pedig az énekes-műsorvezető, Miller Dávid és az egyik legizgalmasabb újhullámos producer, Beatrick voltak. És hogy hova tűnt Frakk? A hatodik részből kiderül. A hetedikből pedig az, hogy milyenek lettek a párosok dalai - az előző trackkekből kiindulva, érdemes őket csekkolni! A közös alkotás mindig izgalmas, hiszen nemcsak a zenekészítés kihívásaival kell foglalkozni, hanem az emberi tényezőkkel is. Ezt tapasztalták meg a Sávlekötő Camp by OTP Junior versenyzői is a második nap kihívásában. “Ez a legkomplexebb feladat: a művészi és emberi oldal egyaránt megmutatkozik,, csapatjátékosnak kell lenni, de, közben meg kell tartanod a saját stílusodat. Ráadásul nagyon kevés a 3 óra, ami a srácok kaptak. Ennek ellenére, én azt láttam, hogy nagyon felszabadultak voltak, mintha nem is most csinálnának ilyet először kamerák előtt. Nekem például ma már nagyon komfortos a featelés másokkal, de sokaknak, főleg, aki először van ilyen táborban vagy általában egyedül alkot igazán nagy kihívást jelenthet” - mondja Miller Dávid. “Én például nem érzem komfortosan magam a featekben, a legtöbbször egyedül alkotok és még mindig tanulom, hogy hogyan kell igazán jól együttműködni másokkal, szóval respekt a csapatnak” - meséli Beatrick. “Nagyon izgalmas volt így külső szemlélőként ránézni a folyamatokra és inputok adni.” “Igen, ez egy jó megfogalmazás, inputokat adni. Merthogy ugyanabban a zeneiparban tevékenykedünk, függetlenül attól, hogy mi mondjuk 10+ éve vagyunk benne, ők pedig most kezdik. Éppen ezért kollégák vagyunk, úgyhogy nem tanácsokat, csak impulzusokat, ötleteket akarunk adni a versenyzőknek és ők eldöntik, mit tudnak és akarnak ezekből beépíteni. Nem szeretnénk őket eltéríteni a gondolataiktól vagy megváltoztatni azokat, hiszen mindannyiuknak megvan a maga stílusa már” - meséli Lábas Viki.



“Azt gondolom, hogy mindannyian tanulunk egymástól: a 17 éves srácoktól például én többet merítettem a forgatás alatt, mint sok 30 pluszos pályatárstól az elmúlt években. Ezért zenélünk, ezért fontos a kontakt másokkal és ezért is izgalmas ez a feat nap.” A második napon született dalokat The Very Rare Dome x STAir: Máshogy fúj

Lovas Juci és a Frász feat Szolnoki: Menj innen

EXE feat WXLFLESS: Te És itt hallgathatod meg őket: https://open.spotify.com/playlist/1Ylgq6IDO5Ogfe9FclsYCt A következő adásban pedig a BSW veszi át az irányítást, akik egy fellépést is szerveznek a versenyzőknek. De, hogy milyen különleges közönséggel találja magát szembe a csapat, az péntekig még maradjon titok.

