Ők búcsúztak a Dancing with the Stars 5. élő show-jában A Dancing with the Stars november 23-i, ötödik élő show-ja új kihívások elé állította a versenyzőket: minden párnak két produkcióval kellett bizonyítania tehetségét, miközben párbajban mérkőztek meg egymással. A zsűri döntése alapján Törőcsik Franciska és Baranya Dávid, Kucsera Gábor és Stana Alexandra, valamint Mihályfi Luca és Hegyes Berci párosa került a veszélyzónába. Végül a zsűri Törőcsik Franciska és Baranya Dávid párosát mentette meg, így a nézőkre hárult a végső döntés. A közönség szavazatai alapján Kucsera Gábor és Stana Alexandra számára ért véget a verseny, így ők búcsúztak a műsortól. A páros mosolyogva távozott, hangsúlyozva, hogy minden egyes percét élvezték a versenynek. [2024.11.24.]