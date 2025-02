Összefogtak! Megérkezett az "Emlékszik ránk a Hold" Összefogott a Republic egykori gitárosa és a Dirty Slippers frontembere! Tóth Zoltán, a Republic zenekar meghatározó gitárosa a 1990–2013 közötti időszakból, Kapitány Cintia (Averseslány néven ismert énekesnő) és a Dirty Slippers frontembere, Lobó-Szalóky Lázár együtt léptek színre egy érzelmes dallal, melynek címe "Emlékszik ránk a Hold". A fülbemászó szerzemény már számos rádióállomáson csengett a Kárpát-medence területén Pozsonytól Kolozsvárig, és most az exkluzív online klippremierről debütál. A dalhoz készült videóklip Kismaroson született meg, ahol az erdei, hideg tónusok és a meghitt kabinház képi világa tökéletesen tükrözi a zenemű hangulatát. Az alkotás többféleképpen értelmezhető: szóba jöhet az elmúlás motívuma, de akár egy elromlott párkapcsolat fájdalmának is a kifejezője lehet. A rendező-operatőr páros, Simon-Juhász Sándor és Fehér Csaba több kérdést hagyva a klipben, lehetőséget teremt arra, hogy a nézők saját értelmezésükkel kapcsolódjanak a történethez. Lobó-Szalóky Lázár a Manna FM-en tartott dalpremier során is utalt arra, hogy a klip több narrációs réteget rejt magában. Tóth Zoltán visszatérése a kilencvenes évek emlékezetes hangulatával különösen figyelemre méltó, hiszen az új dalban két fiatal énekes duettje ötvöződik az autentikus, összetéveszthetetlen gitározással. Az időzítés sem véletlen: a Dirty Slippers február 21-én a Kék és Narancssárga Produkcióval, valamint Zoli új zenekarájával közös koncertet tart a Dürer Kertben, Budapesten. Az early bird jegyek már elfogytak, így érdemes mielőbb elővételes jegyet szerezni, ha szeretnél részt venni ezen az exkluzív eseményen!

[2025.02.15.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Mariakovac szolgáltatás [2025.02.11.]

Zenei együttműködés/zeneszerző zenész [2025.02.08.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu