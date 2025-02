Első önálló bulijával érkezik hazánkba James Hype! James Hype tavaly járt először Magyarországon, akkor a Balaton Sound színpadát szántotta fel élő szettjével. A világklasszis DJ első magyarországi headline bulijára készül április 30-án a Budapest Parkban, ahol csatlakozik hozzá egy izgalmas feltörekvő DJ/producer, Tita Lau is. James Hype világszerte elismert és kifejezetten technikás lemezlovas, aki mindig törekszik arra, hogy új kihívások elé állítsa magát, és a technológiai újításokat kihasználva folyamatosan a határokat feszegeti. A világ szinte összes pontján megfordult már Las Vegastól Amszterdamon, Balin, Ausztrálián és Berlinen át egészen a Ibizáig, ahol rezidenciája is volt az olasz Meduza csapatával közösen. James fiatalon ún. “open-format” (vagyis nem korlátozta magát a műfajok tekintetében) DJ-ként kezdte pályafutását, heti hat napot pörgette a lemezeket szülővárosában, Liverpoolban. Ez az intenzív “gyakorlás” szilárd alapokat adott neki - több mint 10.000 órát töltött a lemezjátszó mögött, így nem csoda, hogy a DJ-zés mesterévé ált. Egy idő után főleg a hip-hop és R&B felé fordult, de a house mindig is központi szerepet játszott zenei világában. Ezek a hatások még ma is jelen vannak a zenéjében, és formálják azt a különleges hangzást, ami igazi világklasszissá tette őt. Végül győzött a house iránti szeretete - a műfaj széles spektrumú hangzása és lehetőségei tökéletes teret adtak Hype-nak, hogy igazán kiteljesedjen. Ehhez jött hozzá az a zenei tudás, amit már egészen gyerekkorától kezdve építgetett. A különböző műfajok iránti rajongása, páratlan technikai tudása és a tánctérhez való különleges érzéke mind együtt adja James Hype hatalmas sikerét. Számtalan remixet készített, köztük olyan előadóknak, mint Bruno Mars, Cardi B, Nicki Minaj és Sofi Tukker, de saját dalai is hasítanak: két brit top 10-es slágerrel büszkélkedhet (More Than Friends és Ferrari), és a Ferrari nemcsak az Egyesült Királyságban, de Belgiumban, Hollandiában és Olaszországban is első helyen végzett, sőt platina státuszt ért el több országban, és a különböző platformokon több mint 2 milliárdan streamelték. Mindezek mellett folyamatosan kutatja az újabb tehetségeket saját, Stereohype nevű kiadójával. James Hype úgy formálja a DJ-zést, ahogy senki más, miközben határtalan kreativitását és pozitív energiáját viszi a zenébe, ami milliókhoz elér. Kemény munkával és nagy ambícióval gyorsan a világ legjobb DJ-i közé került, és egy új generációt inspirál. Nem csoda tehát, hogy első magyarországi egész estés szettjére egy feltörekvő fiatal DJ/producert is magával hoz: Tita Lau vokalistaként kezdte karrierjét, majd 2020-ban saját hangja köré kezdte el felépíteni zenei világát. Hamar a Beatport listájának élvonalába került, James Hype-pal közös trackje, a Disconnected pedig listavezető volt a portálon. Április 30-án tehát egy igazi kurrens elektronikus zenei buli várja a látogatókat a Budapest Parkban. Jegyek [2025.02.15.] Megosztom: