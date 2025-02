Jön A Dal 2025 második válogatója: Ballada, reggae, pop és rock dalok versengenek A hazai könnyűzene ünnepe nyolc vadonatúj produkcióval folytatódik szombat este a Dunán. Az előadók saját szerzeményüket mérettetik meg a „Magyarország dala 2025” címért. Négy dal juthat tovább az elődöntőbe az ítészek és a nézők döntése alapján, és az is kiderül, milyen stílusban hangzanak el újra, illetve melyik neves művész segíti az áthangszerelést. A Dal 2025 második válogatója műfaji sokszínűséget tartogat: pop, rock, ballada és reggae stílusú dal is bejelentkezett a „Magyarország dala” címért. A szombat esti adásban ismét nyolc dal kap lehetőséget, hogy egy lépéssel közelebb kerüljön a fődíjhoz. A zsűri és a közönségpontok alapján négy dal juthat az elődöntőbe, amelyben a versenyzők a hazai könnyűzene nagyágyúival dolgozhatnak együtt daluk áthangszerelésén. A február 22-i adásban a popot képviseli – némi rockkal fűszerezve – B. Nagy Réka az Évszakokkal, Burcsányi folkkal ötvözi a műfajt a KOLETT című dalában, Zabos Regina és Káté pedig a Mást ölelj című duettet adja elő. A Nem fáj című produkcióval érkezik Somorjai Ilona, szintén balladával, az Örök hűséggel tér vissza A Dal színpadára Szabó Ádám. A Felvidéki Jazz Land a népies reggae-t hozza el a műsorba a Kicsikémmel. A Rakétakölyök című rock dallal versenyez a Ragazzi Razzi, a HERE WE ARE szintén a kemény műfajból hozza el az Őrzöm az álmodat. A szóló, duett és zenekari produkciókból négy csatlakozhat az elődöntős mezőnyhöz. Az első, február 15-i válogatóból legmagasabb pontszámmal jutott tovább a Nagyapám. Borbély Richárd szerzeménye a zsűritől maximális, 40 pontot kapott és a második fordulóban Keresztes Ildikó közreműködésével rock dalként hangzik el újra. Pál-Baláž Karmen és Patocska Olivér összesen 47 ponttal menetel tovább, népzenei stílusban térnek vissza Álmok című dalukkal. A duót a Petőfi Zenei Díj idei Életműdíjasa, Szarka Tamás segíti. A Gypo Circus X Szirota Jennifer Szél úgy beszél... című folk-pop produkciója jazz áthangszerelésben mutatkozik be Harcsa Veronika segítségével, aki első gyermeke születése után tér vissza. Az ítészek a szorongás ihlette Üvöltenék című popdalt mentették meg. Czigány Judit akusztikus stílusban adja elő a dalt, az átalakulásban Karácsony János támogatja majd. A több héten át tartó rangos zenei verseny közös produkcióval vette kezdetét, A Dal 2025 fellépői Szarka Tamás Petőfi Zenei Életműdíjas előadóművész munkássága előtt tisztelegtek egy dalválogatással. Érdemes követni a Duna közösségi felületeit és adal.hu-t, amelyen már újranézhető az első adás. A Dal 2025 – második válogató szombaton 19:35-től a Dunán. [2025.02.20.] Megosztom: