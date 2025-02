"Bárcsak soha ne érne véget ez a játék!" Január 31-én a "Kvízmester kedvenc kérdései" programon a zene és az izgalmas kérdések egy lebilincselő élmény keretében találkoztak. Erről beszélgettem Bogár Istvánnal, a Show-Játék megalkotójával. • Mi alapján választottátok ki a zenéket az est során? Volt valamilyen tematika vagy koncepció mögötte?

A fő gerincet a „Legyen Ön is Milliomos!” című műsor zenéi és hangeffektjei alkották. Emellett gondosan válogattam olyan zenéket és hangeffekteket, amelyek a játék adott pontjaihoz megfelelő hangulatba helyezik a játékosokat, még inkább fokozva az élményt. Több mint 30 éve foglalkozom zenei szórakoztatással DJ-ként, MC-ként és műsorvezetőként, így az évek során kifinomult érzékem alakult ki ahhoz, hogy mindig a megfelelő hangulatot teremtsem meg – pontosan ott és akkor, ahol arra a legnagyobb szükség van. • Mennyire volt fontos a zene a hangulat megteremtésében és a játékosok bevonásában?

A zene rendkívül erős hangulatformáló eszköz, hiszen képes mély érzelmeket kiváltani. Ha ezt párosítjuk megfelelő tartalommal, akkor az maradandó élményt nyújt a játékosok számára. • Hogyan illeszkedtek a zenei elemek a kvízest dinamikájába? Volt például feszültségkeltő vagy éppen oldó hatásuk?

A feszültségkeltés fontos része volt a játéknak, hiszen az izgalomhoz ez elengedhetetlen. Ugyanakkor, bizonyos blokkokban bulihangulatot idéző zenékkel is színesítettük az élményt, így egy érzelmi hullámvasútra invitáltuk a közönséget, amit a visszajelzések alapján élveztek. • Volt olyan dal vagy zenei részlet, amely különösen nagy hatást gyakorolt a közönségre?

Amikor a lazább pillanatokban felcsendül egy-egy „beindító” zene, a közönség szinte ösztönösen mozdul vele – a kezek és lábak önkéntelenül is ritmusra járnak. Az este folyamán több ilyen pillanat is volt. • Tervezitek, hogy a jövőbeli kvízesteken még hangsúlyosabb szerepet kap a zene, esetleg élőzenei elemekkel?

Igen. A Show-Játék fő profilja a céges rendezvények, ezen belül a cégekre szabott, csapatépítő és lojalitást növelő, egyedülálló kvízjátékok. A repertoárban azonban az élőzenés produkciók is helyet kaptak, sőt, a prémium kvízjátékunkhoz hozzá is kapcsolhatók. Innen pedig már csak egy lépés, hogy a magánszemélyek számára szervezett eseményeken is bemutassunk egy egész estés, élőzenés show-val színesített kvízestet. • Milyen érzés volt Vágó István kedvenc kérdéseiből összeállítani egy saját kvízestet?

Nagyon izgalmas! A kérdéseket és Vágó István azokhoz tartozó indoklásait látva azt gondoltam, milyen jó lenne játékosként részt venni – micsoda hűha-élményekben lenne részem! Természetesen ez már nem lehetséges, hiszen ismerem a kérdéseket. Viszont mivel imádok szórakoztatni, még nagyobb élmény számomra, hogy ezeket a kérdéseket bemutathatom, aztán amikor jön Vágó István indoklása, hogy miért csavaros ez a kérdés, mire kellett volna figyelni, és valójában mi a helyes válasz, fantasztikus újra és újra látni és átélni a játékosok reakcióit! • Milyen kihívásokkal kellett szembenézned az est megszervezése során?

Az egyik legnagyobb kihívást a tökéletes helyszín megtalálása jelentette. Olyan környezetet kerestem a kvízest számára, amelybe belépve a játékosok azonnal egy különleges hangulatba kerülnek. A Mimama Konyhája étterem atmoszférája erre tökéletes választásnak bizonyult a különleges miliő miatt. • Hogyan élted meg a játékosok lelkesedését és az esemény sikerét?

Bevallom, bíztam benne, hogy ennek a különleges kvízestnek sikere lesz, de amit a végén átéltem, arra én sem számítottam. A játékosok sorban álltak, hogy elmondhassák, mennyire tetszett nekik és semmiképp nem szeretnének lemaradni a folytatásról. Szavaik, dicséreteik és lelkesedésük minden várakozásomat felülmúlta, ami hatalmas inspirációt és lendületet ad a továbbiakhoz. • Mi volt számodra az este legemlékezetesebb pillanata?

Amikor egy-egy meghökkentő, ugyanakkor kézenfekvő megoldás hallatán egyszerre morajlott föl a közönség. • A jövőben milyen újdonságokat, fejlesztéseket tervezel a kvízestekhez?

Folyamatosan olyan ötleteken töröm a fejem, ami egyedi, amivel máshol még nem találkoztak a kvízkedvelők – olyan élményt teremtve, amely során azt érzik: „Bárcsak soha ne érne véget ez a játék!” vagy „Mikor lesz már a következő alkalom?” Ez a legfőbb mozgatórugóm, és ennek mentén születnek az apró és nagyszabású terveim is. Hogy pontosan mik ezek? Erről majd a megvalósulás után mesélek bővebben! • Ha bármit változtathatnál a legutóbbi eseményen, mi lenne az?

Számomra soha nincs olyan, hogy valami teljesen készen van, mindig lehet javítani, finomítani a dolgokon, adott esetben egy kvízjátékon. Ha egyet kell kiemelnem, akkor az időzítéseken csiszolnék, hogy még ennél is izgalmasabb legyen a játék. [2025.02.14.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Mariakovac szolgáltatás [2025.02.11.]

Zenei együttműködés/zeneszerző zenész [2025.02.08.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu