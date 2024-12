WhisperTon és Tóth Katica nyerte a Dancing with the Stars 2024-et! Fantasztikus hangulatban, izgalmas produkciókkal zárult a TV2 népszerű táncműsorának idei évada. A döntőben három páros mérte össze tudását: Törőcsik Franciska és Baranya Dávid, Szabó Zsófi és Suti András, valamint WhisperTon és Tóth Katica. A trófeáért folytatott küzdelem minden eddiginél szorosabb volt, de végül a nézők döntötték el, ki lesz a győztes. A döntő drámája Az első szavazási kör végén Törőcsik Franciska és Baranya Dávid zárták a harmadik helyet, akik ezzel méltóképpen búcsúztak a versenytől. A szavazás ezután újraindult, és csak a két legjobb páros – Szabó Zsófi és Suti András, valamint WhisperTon és Tóth Katica – maradt versenyben. A nézők voksa döntött A végső szavazás során óriási fölénnyel, 73,88%-os eredménnyel WhisperTon és Tóth Katica bizonyultak a legjobbnak. A nézők elsöprő támogatása egyértelművé tette, hogy lehengerlő táncaik és különleges előadásmódjuk mindenkit meggyőzött. Gratuláció a győzteseknek A Dancing with the Stars 2024 trófeája most már hivatalosan is WhisperTon és Tóth Katica kezében van! Gratulálunk nekik a fantasztikus győzelemhez, és elismerés illeti a többi döntős párost is, akik szintén lenyűgöző teljesítményt nyújtottak. Egy újabb emlékezetes szezon ért véget, amelyben a tánc, az érzelem és a szórakozás tökéletes harmóniában találkozott. Bravo, WhisperTon és Tóth Katica! [2024.12.14.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SZUPER SÜRGŐS HITELAJÁNLAT szolgáltatás [2024.12.14.]

