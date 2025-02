Tribute Maraton 2025 - Vagyis jön az ország eddigi legnagyobb tribute találkozója!

Szeretnél egy hosszú hétvégén át világsztárokat hallgatni? Most itt a lehetőség: félszáz zenekar idézi meg a nagy elődöket Észak-Magyarország egyik legszebb helyszínén, a Mátra lábánál. Három napon át dübörögnek majd többek között az AC/DC, a Rolling Stones vagy éppen a Nirvana slágerei, na meg 51 másik, abszolút megkerülhetetlen legenda kedvenc trackjei: június elején érkezik a Tribute Maraton fesztivál!

Bár a műfaj, vagyis az utánzás művészete már több évtizedes múltra tekint vissza – hiszen az első tiszteletzenekarok a hatvanas években jelentek meg – fontos tisztázni, pontosan mit is jelent a tribute szó. Tisztelegni valaki munkássága előtt: ezt teszi az a sok tucat elismert zenész, akik egy-egy estére örömmel bújnak ikonikus muzsikusok bőrébe, hogy egyfajta magyarhangként elhozzák a történelem leghíresebb koncertjeinek hangulatát.

Végre egy buli, ahol nem kell hajnalban a dj-nek könyörögnöd a kedvenc slágereidért, mert azokat már mind hallottad, ráadásul élőben..

„Elképesztően izgatottak vagyunk, mert eddig ez a legnagyobb volumenű esemény, amit szerveztünk. A korábbi fesztivál-jellegű Tribute Maratonok budapesti klubokban kaptak helyet, de már ott is fergeteges volt a hangulat. Most magasabbra tettük a lécet: nem csak, hogy Magyarországon nem volt még ekkora tribute parádé, de egész Európában is ritkaságszámba megy egy ilyen fesztivál..” – mesélt a tervekről Peres Gergő főszervező, aki egyébként az Aerials - System of a Down tribute énekeseként színpadra is lép majd Sástón.

Az amúgy a Down For Whatever-ből ismert Diószegi Kiki pedig most a Blue Cold Jalapeños, vagyis a hazai RHCP tiszteletbanda énekeseként szólalt meg: „Ismét hirdethetjük a Red Hot Chili Peppers igéjét! Merthogy egy párját ritkító megmozdulásról van szó, az biztos - egyáltalán nem mindennapi ugyanis, hogy ennyi tribute banda színpadot kapjon, mint ezen a fesztiválon, június első hétvégéjén. A gyönyörű mátrai helyszín pedig csak hab a tortán!”

A tribute megosztó mozgalom, lehet szeretni, vagy nem szeretni, de az mindenképpen figyelemre méltó dolog, hogy Európa-szerte is különlegesség lesz ez a Maraton, ami nem csak a fellépők számában dönthet rekordokat, hanem sokszínűségben is. Hiszen a hatvanas évek beatzenéjétől egészen a kétezres években hasító modern-metalig kelnek majd új életre a rocktörténelem felejthetetlen performanszai, hogy mindenki megtalálhassa köztük a kedvére valót.

