T. Danny új klipje: a "Rockstar" már elérhető a YouTube-on ​T. Danny március 9-én mutatta be legújabb, "ROCKSTAR" című dalának hivatalos videoklipjét a YouTube-on.​ Ez a harmadik saját rendezésű klipje, amelyet az Instagram-oldalán is megosztott, és különösen közel áll a szívéhez.



A videó már elérhető a YouTube-on, és a rajongók izgatottan várják a hamarosan megjelenő albumot is. [2025.03.10.]