Szerelem, zene, varázslat: megszületett Nyári Aliz és Nikolas közös dala Nyári Aliz és Takács Nikolas a méltán elismert énekesek egy érzelmes, saját szerzeményű lírai balladával lepték meg az igényes zenét kedvelő közönséget. A két előadó Forever More című vadonatúj duettje elhozza az időtlen szerelem és az örök összetartozás érzését. A lenyűgöző dallamok és a két csodálatos hang találkozása felejthetetlen élményt nyújt, amely dalhoz egy különleges videóklipet forgattak. A dal mély érzelmi hatása és a kivételes hangzásvilága egyaránt vonzóvá teszi a zenét mindazok számára, akik valódi művészi értékeket keresnek.

Az előadók rég dédelgetett álma valósult meg, hogy hosszú évek barátságát követően a bennük érlelt érzelmeket, zenei elképzelésüket dal formájában nyújtsák át a hallgatóknak. Ez a közös alkotás az őszinte és mély baráti kapcsolatukat tükrözi, amely a zenei világukban is megjelenik. A nagyívű duett születése igazán különleges volt, hiszen miután Nikolas a dal refrénjét Aliznak megmutatta, ez olyan inspirációt adott az énekesnőnek, hogy ezt követően egy éjszaka alatt megírta a teljes dalt.

Pár nap múlva pedig Aliz papírra vetette a dal angol szövegét, mely mindenki lelkét megérinti, érzelmi mélységeit és magasságait, meghitt pillanatait pedig magunkénak érezhetjük. A dal egyedi hangzást képvisel, és a minőségi, igazi zenei értékeket állítja a középpontba, zenei világa szoros egységet alkot a szöveggel egymást erősítve. A különleges hangszerelés még inkább kifejezi a dal dramaturgiáját, melyek élő hangszerek által szólalnak meg hazánk legkiemelkedőbb zenészei közreműködésével. Mindkét előadó életében a nemzetközi karrier is meghatározó szerepet tölt be, így a dal először angol nyelven került kiadásra. Nikolas jelenleg Amerikában koncertezik, számos szép felkérésnek tesz eleget. Aliz pedig a múlt évben történt sikeres vietnámi koncertturnét és európai koncerteket követően, ismét meghívást kapott, így áprilisban újabb ázsiai koncertturnéra indul. A dal a megjelenést követően, a hazai közönség és a szakma körében is nagy elismerést váltott ki, de több nemzetközi management is felfigyelt a világszínvonalú produkcióra. A Forever More című dalhoz készült videóklip a dal üzenetét a letisztult, természetes képi világával még kifejezőbbé teszi.



A klipforgatás egyik feledhetetlen pillanata, amikor Nikolas egy szál rózsát nyújt át Aliznak, amely rózsa hihetetlen módon több mint két hétig virult, mintegy a barátságuk szimbólumaként. Ez a különleges pillanat valódi varázst kölcsönöz a videóklipnek, és tükrözi a két énekes közötti különleges kapcsolatot. Természetesen a művészek még tartogatnak számos meglepetést, amelyet a közeljövőben bemutatnak a számukra legfontosabb magyar közönség számára. Ezek tovább erősíthetik a zenei világban elfoglalt helyüket, és várhatóan még több izgalmas együttműködést is hoznak. [2025.03.23.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje AZONNALI HITELEKET KÍNÁLUNK szolgáltatás [2025.03.22.]

AZONNALI HITELRE VAN SZÜKSÉGE? szolgáltatás [2025.03.21.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu