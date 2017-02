A Dal 2017 - így ért véget a második elődöntő

Tóth Gabi & Freddie Shuman feat. Lotfi Begi nyerte A Dal 2017 második elődöntőjét szombaton.

A szakmai zsűri és a nézők döntésével még a Leander Kills és Zävodi + Berkes Olivér, a tévénézők szavazataival a Kállay Saunders Band jutott a döntőbe, amelynek így teljessé vált a mezőnye.

A szombat esti adásban Tóth Gabi & Freddie Shuman feat. Lotfi Begi Hosszú idők című, népzenei ihletésű popdala 44 pontot kapott a zsűritől és nézőktől. Egy ponttal kevesebb, 43-43 jutott a Leander Kills metálos, rockos számának, az Életnek, valamint Zävodi + Berkes Olivér produkciójának, a #háttérzajnak.

A negyedik továbbjutó a nézők szavazataival a Kállay Saunders Band előadásában a Seventeen című dal lett, így az együttes szintén bejutott a döntőbe.

A mostani négy továbbjutóval teljessé vált a jövő szombati döntő mezőnye. A pénteki első elődöntőből Kanizsa Gina a Fall Like Rain című dallal, Pápai Joci az Origóval, Radics Gigi a See It Through című számmal és a Soulwave a Kalandor című szerzeménnyel már bekerült a döntőbe.

- MTI -

[2017.02.11.]