A cinege most mindent elmond helyettünk - Horváth Tamás új dala lelkekre énekel Lírai vallomás, természetbe ágyazott fájdalom és remény. A Cinege máris szívekbe költözött Megjelent Horváth Tamás legújabb klipje, a Cinege, amely egy érzelmekkel átszőtt zenei utazásra hív. A dal finoman egyensúlyoz a lírai képek és a fülbemászó dallamok között. A zene, a szöveg és a hangszerelés mind Tamás saját munkája. A klipet Péteri Márk rendezte, a stúdiómunkáért Subecz Tomi felelt. A Cinege szövegvilága álomszerű, melankolikus és mégis reményteli. Egy kicsi lány szívét kalitkába zárják a hazugság szavai, miközben a cinege éneke talán kiutat jelent ebből a lelki fogságból.



A természet képei mint a madárdal, a napsugár vagy a zivatar mind a belső érzelmi tájak leképeződései. A refrén suttogása és a prechorus ismétlődő sorai mintha egy álomból visszhangzanának, erősítve a dal időtlen, kissé szakrális hangulatát. A közönség reakciói is ezt tükrözik „Egyszerűen olyan hatással vannak rám a dalaid, hogy azt el nem tudom mondani.”

„Olyan nyugis zene, annyira jól esik a lelkemnek. Imádom, megint jót alkottál Tomika.”

„Brutál jó lett, már nagyon vártam, hogy megjelenjen. Egyszerűen nincsenek szavak.”

„Nagyon kötődöm a dalaidhoz, vittek át egy gyászon, amit túléltem. Csodás ez is, máris szeretem.”

„Ez lett a legjobb zene, jó a hangod." A Cinege nemcsak egy újabb sláger Horváth Tamás életművében, hanem egy bensőséges vallomás. A dal és klip együtt hat, mintha egy érzékeny belső világot nyitna meg. Kommentelők szerint ez a szám nem csak szép – hanem szükség volt rá. Talán épp azért, mert egy kicsit mindannyiunk történetét meséli el.. [2025.05.08.]

