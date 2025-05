Állítsd össze kedvenceidből a saját nyári koncertsorozatodat! - ismét Live Nation Koncert Hét

Nincs még meg a nyári programod? A Koncert Héten most összeállíthatod a saját nyári line up-odat, május 5. és 11. között ugyanis olyan világsztárok koncertjeire válthatsz kedvezményesen jegyet, mint a Guns N’ Roses, Lionel Richie, a Queens of The Stone Age vagy éppen Billy Idol. A Live Nation ráadásul különféle nyereményjátékokkal is készül a zenerajongóknak.

Tavaly közel 151 millióan vettek részt világszerte a Live Nation által szervezett közel 55 000 esemény egyikén. A Live Nation fő mozgatórugója az élőzene, és ennek megünneplésére találták ki 2014-ben a Koncert Hét elnevezésű kampányt, amely különféle akciókkal és ajándékokkal kedveskedik világszerte a koncertlátogatóknak. A kezdeményezés az USA-ból indult, 2019 óta azonban a magyar zenerajongók is élvezhetik a Koncert Hét előnyeit.

A magyar Live Nation 2025-re már 49 koncertet jelentett be, olyan ünnepelt világsztárokkal, mint az Imagine Dragons, az Iron Maiden, Lionel Richie vagy éppen Robbie Williams, de izgalmas fellépők érkeznek a klubokba is. Hogy mindenki megalkothassa a saját álom line up-ját a nyári szezon indulása előtt, a Koncert Héten május 5. és 11. között a Live Nation különféle kedvezményekkel és nyereményjátékokkal készül. Az akció május 5-én, 12 órakor indul.

A hét folyamán 20% kedvezménnyel vásárolhatók meg a kijelölt jegyek olyan előadók koncertjeire, mint Alanis Morissette, a Guns N’ Roses, az Imagine Dragons, Lionel Richie, Sofi Tukker, Billy Idol, a Queens of The Stone Age, a Bilderbuch, Kat Von D, a Sextile, a Born Of Osiris, a The Streets, a Me First and the Gimme Gimmes, a Guano Apes, az Irigy Hónaljmirigy 35. jubileumi koncertje vagy éppen a Night Of The Jumps freestyle motocross esemény. Az akcióban résztvevő koncertek és a kijelölt jegyfajták részletesen a www.livenation.hu/koncerthet oldalon érhetők el.

Több budapesti koncertre már hónapok óta nem lehet jegyet kapni, ezért a Live Nation most a Koncert Hét keretében különleges lehetőséget biztosít kizárólag a regisztrált Live Nation tagok számára. A tagság előnyeként eddig is rendszeresen kaptak elővásárlási lehetőséget kedvenceik fellépésére, most azonban a Koncert Hét alatt ugyan limitált számban, de olyan rendezvényekre is újra megnyílik számukra a jegyvásárlási lehetőség, amelyeknél már egy ideje nem volt elérhető belépő. Az akció keretében a Live Nation tagok számára a készlet erejéig újra lesznek elérhető jegyek az Iron Maiden, Santana és az Imagine Dragons fellépésére. Live Nation tagnak regisztrálni ide kattintva lehet, a tagság ingyenes.

Emellett a Live Nation egész héten nyereményjátékokkal várja a zenerajongókat Instagram oldalára, ahol minden nap más-más izgalmas előadó fellépésére lehet majd belépőkért játszani.

A kedvezményes ajánlatok kizárólag a promócióban résztvevő rendezvényekre, május 5-én dél és május 11-én éjfél közötti időszakban, meghatározott jegytípusokra érvényesek, a készlet erejéig.

Állítsd össze a saját nyári line up-od a Koncert Héten! További részletekért irány a www.livenation.hu/koncerthet oldal.

[2025.05.06.]