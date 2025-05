"Nem az úrral kezdtem…" - Beton.Hofi új klipje széttépi a valóságot Beton.Hofi új száma nem egyszerűen egy új megjelenés – ez egy országállapot tükörképe, egy súlyos, mégis lírai menetelés a kollektív szorongás és a magyar identitás bugyraiba. A BE VAGYOK ZÁRVA című klip egy egész filmes stáb precíz munkájával készült el, és olyan vizuális világot teremt, amely egyszerre álomszerű és brutálisan valóságos. A szöveg feszes, tele társadalmi utalásokkal, történelmi lenyomatokkal, bibliai és kortárs képekkel. Hofi egyszerre szónok és menekülő, a mikrofon mögül kérdez, vádol és vall. A refrénre már mindenki fújja: "Belém van zárva Magyarország." A YouTube kommentek tele vannak lelkes, meghatott, vagy épp értetlen véleményekkel – mindenki érzi, hogy itt valami fontos történt, még ha nem is tudja pontosan megfogalmazni, mitől ilyen súlyos ez a pár perc. Ez a dal nem csak hallgatni való, hanem értelmezni való. Egy szöveg, ami visszhangzik bennünk – és lehet, hogy még évek múlva is visszacseng. [2025.05.08.] Megosztom: