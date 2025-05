Gregory Porter a Margitszigeten lép fel - jegyek itt! Igazán különleges koncerttel nyitja meg 2025-ös szezonját a Margitszigeti Színház: május 17-én ugyanis nem más, mint a jazz koronázatlan királya, a műfaj egyik legnagyobb élő ikonja, a Grammy-díjas Gregory Porter lép az ősfák ölelte hatalmas színpadra. Lélek simogatóan bársonyos-puha hangjával, szenvedélyes előadásával, áradó karizmájával garantáltan felejthetetlen élményt ígér májusban a Margitsziget lenyűgöző színpadán. Velünk élő legenda Gregory Porter neve ma már megkerülhetetlen a jazz világában. A kaliforniai származású énekes és dalszerző pályája az elmúlt évtizedek során szárnyalt fel, köszönhetően selymes baritonjának és érzelmileg töltött interpretációinak. Eddigi pályafutása során két Grammy-díjat nyert a legjobb vokális jazzalbum kategóriában, amelyeket 2014-ben a Liquid Spirit és 2017-ben a Take Me to the Alley lemezeivel érdemelt ki, ezzel bebiztosítva helyét a legnagyobb kortárs jazzművészek panteonjában. A gospel és a jazz találkozása Gregory Porter zenei utazása Kaliforniában kezdődött, ahol a Bakersfield Southern Gospel hangzás és anyja Nat King Cole-lemezgyűjteménye meghatározó hatást gyakoroltak rá. „Édesanyám lelkész és költő volt, én pedig templomi éneklésben nőttem fel, ötéves koromtól kezdve gospel szólókat adtam elő. Formális zenei képzést sosem kaptam, de a zene mindig fontos része volt az életemnek. Édesanyám szerette Nat King Cole-t, ő volt az első jazz inspirációm. Tulajdonképpen az egyetlen ok, amiért itt vagyok, az édesanyám és az, amit a halálos ágyán mondott nekem. Soha nem hittem igazán, az énekesi karrierben, de ő még az utolsó szavaival is arra bátorított, váljak profi énekessé. Ez volt az a szikra, ami meggyújtotta a hitemet.” San Diegóban, egyetemi tanulmányai alatt kezdett el jazzklubokban énekelni, ahol hamar felfedezték különleges tehetségét. Első két albuma, a Water (2010) és a Be Good (2012), mind Grammy-jelölést kapott, ezzel megalapozva karrierjét. A nemzetközi áttörésre sem kellett sokat várni, a 2013-ban megjelent Liquid Spirit című lemeze több mint egymillió eladott példánnyal igazi globális szenzáció lett, és elnyerte élete első Grammy-díját. A 2016-os Take Me To The Alley-ért kapott második Grammy megerősítette helyét a generációja legkiemelkedőbb művészei között. 2017-ben megjelent a Nat King Cole & Me című albuma, amely szívhez szóló tisztelgés volt gyermekkori hőse előtt. 2020-ban a ALL RISE lemezén visszatért az eredeti dalszerzéshez, ismét Grammy-jelölést érdemelve ki. Legutóbbi munkája, a 2021-es Still Rising, új dalok, feldolgozások és duettek mellett összegyűjtötte legismertebb számait is, ezzel átfogó képet adva karrierjéről. Gregory Porter hangjában ma is érezhetők a gospel gyökerei, amelyeket jazz-, soul- és R&B-elemekkel vegyít. Ez a sokrétűség teszi dalait egyszerre klasszikussá és modernné. Hangszíne olyan, akár egy régen vágyott, hosszú, szoros ölelés, fenséges mélységével és kifejező erejével könnyedén megérinti, mi több, simogatja a hallgatók szívét. Budapest legikonikusabb szabadtéri színpada tökéletes helyszíne lesz ennek a kivételes zenei estének. A Margitsziget festői környezetében a jazz zene legjavát élvezhetjük majd. Gregory Porter varázslata a szezon, s a fővárosi nyár egyik legemlékezetesebb pillanatának ígérkezik május 17-én. Jegyek Margitszigeti Színház

