Boldog születésnapot, B. Tóth László - és ünnepel a Poptarisznya.hu is! Poptarisznya.hu – dupla ünnep a rádió hullámain! Különleges nap a mai a magyar rádiózás történetében: immár 14 éve, hogy a legendás rádiós, B. Tóth László elindította internetes rádióját, a Poptarisznya.hu-t. Az évforduló ráadásul egybeesik az alapító-névadó műsorvezető születésnapjával is, így dupla ünneplésre ad alkalmat! A Poptarisznya.hu indulása óta egyedülálló módon ötvözi a múlt zenei kincseit a modern technológiával. A 2011. május 5-én útjára bocsátott, 0-24 órás internetes zenei rádió a mai napig nagy sikerrel szólaltatja meg a '80-as évek ikonikus slágereit főcsatornáján, miközben Oldies alcsatornája a '60-as és '70-es évek felejthetetlen dallamait idézi fel. A Poptarisznya sikertörténete azonban jóval korábban kezdődött: a rádió névadó műsora a Poptarisznya, az 1980-as években indult hódító útjára B. Tóth László vezetésével a Petőfi rádióban, és egészen 2003-ig folyamatosan műsoron volt. A rádiós legenda 2011-ben élesztette újjá az ikonikus márkát Popovics Lászlóval közösen az interneten, amely azóta is töretlen népszerűségnek örvend. A Poptarisznya.hu internetes rádió egyik titka, hogy olyan népszerű műsorvezetőkkel szól a hallgatókhoz (B. Tóth László mellett) mint Dombóvári Gábor, Fodor János, Kiss Zoltán Zéro, Komjáthy György és Szigeti Ferenc, garantálva a hiteles, személyes és szórakoztató hangvételt. A jeles nap alkalmából érdemes megemlíteni, hogy nemrégiben, április 10-én megújult a rádió weboldala is: még modernebb, letisztultabb, ugyanakkor ízig-vérig retró hangulatú köntösben várja látogatóit. Külön érdekesség az egyedi, kivezérlésjelzős lejátszó, amely a '80-as évek hangulatát varázsolja vissza. Külön öröm, hogy az élő rádiózás valódi legendája, a 91 éves Komjáthy György továbbra is minden vasárnap délelőtt 10 órakor mikrofont ragad, és magával ragadó, nosztalgikus utazásra invitálja a hallgatókat. A mai dupla ünnep alkalmából boldog születésnapot kívánunk B. Tóth Lászlónak és a 14 éves Poptarisznya.hu rádiónak egyaránt – további sok sikert, jó zenéket, és kitartó lelkesedést kívánunk a következő évekre is! https://poptarisznya.hu/ Poptarisznya.hu - A retro netrádió [2025.05.05.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gyors kölcsön alacsony kamatlábbal minde szolgáltatás [2025.05.01.]

