Megjelent a Wellhello új klipje - itt az Éjfétájt, a nyár első nagy durranása Elkészült a Wellhello új videóklipje, amely a Gelato című készülő lemezük első dala, és már most sokak kedvencévé vált. Az Éjfétájt című szám könnyed nyári hangulatot hoz, miközben a szöveg és a képi világ is egy-egy ismerős pillanatot idéz meg – legyen szó hajnali csókról a háztetőn vagy arról, amikor “a szívembe borítom” a tonikot. A klip mediterrán környezetben játszódik, naplemente, tengerpart, baráti flörtök és nyári szabadságérzés uralja. A képsorokban ott van a vágyódás, az újrakezdés lehetősége, és egy kis pimasz játékosság is: “háromcsíkos, kék Adidas / de széttépnéd minden ruhám”. A zenét Diaz és Youngfly jegyzik, a szöveget Fluor és Youngfly írták, a rendező Temesi Ádám. A videó egyértelműen visszautal a Wellhello korai világára, amit sok kommentelő is megemlít: “végre a régi Wellhello”, “megvan az idei nyári sláger”, “szerelem első hallásra”. Az Éjfétájt a “Gelato” lemez nyitódala – a tervek szerint hat héten át minden pénteken érkezik egy új track. A lemezbemutató supershow a Budapest Parkban lesz, ahol élőben is hallható lesz a dal.

