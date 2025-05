30 éves turnén érkezik ismét az angol neo-progresszív csapat, az Arena Fennállásának 30. évét ünnepli 2025-ben az Arena. Az angol neo-progresszív rock csapat egész Európát bejárja aktuális turnéján, Budapesten május 19-én, az Analog Music Hallban lépnek fel. A ’90-es évekeben indult progresszív rock és metal zenekarok közül sok ma már csak lemezeken hallható, de a Marillionból ismert Mick Pointer és a Pendgragon tagjaként feltűnt Clive Nolan közös projektje, az Arena mind a mai napig aktív, lemezekkel és koncertekkel is időről időre jelentkezik. A csapat Damian Wilson énekes 2020-as csatlakozásával új erőre kapott, és kiadta a Theory Of Molecular Inheritance albumot. Néhány év elteltével most ismét Budapestre érkeznek, aminek apropóját a 30 éves jubileum képezi. Nolan, Pointer és Wilson mellett John Mitchell gitáros és Kylan Amos basszusgitáros is ott lesz a turnén. A zenekar komplex dallamszerkezetekkel, jól átgondolt, gyakran koncepció mentén felfűzött dalszövegekkel, és erőteljes hangzású, technikásan előadott zenei megoldásokkal vált ismertté a neo-progresszív rockzenét kedvelők körében. Talán nem meglepő, hogy egy ilyen zenekar motorja sosem tud nyugodni: Clive Nolan is több projektet visz a Pendragon és a szintén mellékesként indult Arena mellett. Ezek közül az egyik legjelentősebb az Imaginaerium, amelyben Nolan szövegírói és zeneszerzői képességeivel vesz részt, a francia gitáros, Eric Bouillette és az olasz énekes, Laura Piazzai közreműködésével. Idén jelent meg Siege című albumuk, amely egy trilógia második részeként tágítja tovább a zenekar történelmi témákat feldolgozó, szimfonikus elemekkel gazdagított zenei világát. Május 19-én persze az Arena életműve lesz a fókuszban az Analog Music Hallban: a fellépésre jegyek még kaphatók! A Livesounds bemutatja: Arena 30th Anniversary Tour

2025. május 19., hétfő 19 óra

Budapest, Analog Music Hall

Arena koncert

Belépő: normál elővételben 11.900 Ft, a koncert napján 12.900 Ft.

Jegyek