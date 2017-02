A Linkin Park ismét nagyon belehúz! A hazai Linkin Park rajongók igazán boldogok lehetnek: amellett, hogy a VOLT Fesztivál bejelentette, hogy a zenekar a 0. nap sztárfellépőjeként lép majd színpadra, az új lemez “One More Light” címmel májusban jelenik meg és máris elérhető róla a “Heavy” című dal. A Grammy-díjas rock banda visszatérését egy különleges Facebook Live-val tudatta a rajongókkal, ahol a tagok kérdések megválaszolása mellett egy exkluzív előadásban is részesítették a rajongókat. A legnagyobb – több mint 62 milliós – rajongótáborral rendelkező banda az elmúlt néhány évnyi passzivitás után újult erővel, a hagyományokat megőrizve, de tele új ötletekkel jelentkezik, amelynek kiteljesedését a május 17-én megjelenő “One More Light” című albumon tapasztalhatunk meg mi is. A mára már többszörös platinalemezes Los Angeles-i zenekar a “Crawling” című dalával robbant be a köztudatba, és olyan további slágereket köszönhetünk neki, mint a “One Step Closer”, az “In The End” vagy a “Numb”. A Linkin Park “Hybrid Theory” című első lemeze az évszázad legnagyobb (10 millió) példányszámban eladott debütáló korongja volt hazájában, amely gyémánt minősítést ért el. A soron következő anyag a 7. studióalbum lesz, és az őrületes várakozás csillapítása végett tegnap a banda bemutatta új single-jét, a “Heavy”-t egy szöveges videó kíséretében. Az új, kissé elektronikus hangzásvilágú trackben az együttes egy teljesen más oldaláról mutatkozik be, kollaborátorként pedig az amerikai énekesnő, Kiiara csatlakozott. Aki élőben szeretné hallani az új lemez anyagát, és természetesen a régi nagy Linkin Park klasszikusokat, az 2017. június 27-én a VOLT Fesztivál 0. napján, Sopronban megteheti! – Megneoton – [2017.02.22.] Megosztom: