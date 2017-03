A rocker csajok újabb videóval hódítanak A HolyChicks csak lányokból álló poprock banda, akik most megint videón mutatják meg, miért is kezdik őket egyre többet emlegetni a hazai zenei piacon. Igaz, hogy filmen inkább egy pasit szerepeltettek... "A csajok élőben olyan elemi erővel tolják a színpadon, hogy fiús anyák állítólag tiltakozó felvonulásokat terveznek a zenekar betiltása érdekében”. – állítják róluk sokan, s igen öt lányról beszélünk, akik tehetségesek, szépek, tele vannak ötlettel, és nem utolsó sorban jó dalokkal. Az elmúlt egy évben pedig igazán aktív volt a zenekar, amely saját bevallása szerint holypopchickrockot játszik. Most pedig ezzel a címmel megjelent első kislemezük, amelyhez megérkezett harmadik videoklipjük is. A legfrissebb könnyed popos Táncolj velem című dalhoz készült klipről Lahucsky Kriszti gitáros mesél: „A klipben egy fiktív figura került középpontba. Ő egy nagyon kedves színész barátunk, Baradlay Viktor. Szerintünk iszonyat jó karakter, és ő is örült, hogy felkértük erre a szerepre. Gyakorlatilag egy őrült rajongó otthoni ámokfutását adja elő. Több ötlet is felmerült, de figyelembe véve az idő- és költségkorlátokat, végül arra jutottunk, hogy legyen egy ilyen jópofa, egyszereplős, egysnittes klip, amit aztán sikerült saját ötletekkel is tarkítanunk.” A lányok február 25-én szombaton a Gozsdu Manó Klubban ünneplik a zenekar második szülinapját a szintén friss lemezét durrogtató Mocsok 1 Kölykök társaságában, majd áprilisban a Blahalousiana turnéjába becsatlakozva folytatják a koncertezést. – zene.hu –

