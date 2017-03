Lehet, hogy 1956-ról is dalt ír a sztárbanda - interjú a Sabatonnal A svéd háborús metált nyomó Sabaton hatalmas népszerűségnek örvend világszerte, hazánkban pedig különösen szeretik a srácok muzsikáját. Na meg a komoly témaválasztást, a súlyos szövegeket és a koncertek hangulatát. Most sikerült interjút készíteni velük. A svéd heavy metal banda eddigi legnagyobb szabású turnéján február 5-én Budapestre érkezett. Vendégeik a német Accept és a svéd Twilight Force voltak. Az eredetileg a Barba Negrába hirdetett bulit a Hungexpo B pavilonjába tették át, mivel a jegyek már három hónappal előbb elfogytak. Így senki nem maradt le a különleges show-ról.

Először Chris Rörland gitárossal és Hannes Van Dahl dobossal terveztük az interjút. Ám mivel Hanneséknál (párja Floor Jansen, a Nightwish énekesnője) éppen érkezik a baba, a zenész pedig rövid szabadságot vett ki, helyét az interjúnál csapat legújabb tagja, Tommy Johansson (gitár) vette át. A dobok mögött pedig visszatéréséig a Twilight Force dobosa, Daniel Sjögren ül majd.



– Prágából érkeztetek, ahol teltházas koncertetek volt. Milyen volt a show tegnap este?

– Chris: Hihetetlen jó volt 13 ezer ember előtt játszani!

– Tommy: Reméljük, a mai este is ilyen lesz!

– Chris: Azt hiszem, még soha nem játszottunk Magyarországon ilyen óriási csarnokban.

– Hatalmas rajongótáborotok van Magyarországon. Mit gondoltok, miért szeretnek itt benneteket ennyire?

– Chris: Ezt én sem tudom, talán az előzenekarok… az lehet az oka :)

– Tommy: Talán a magyaroknak különös gyengéje az a történelemmel átszőtt metál, amit mi játszunk.

– Chris: Talán azért is, mert a show-t nem csak „lezavarjuk”, hanem figyelünk, reagálunk a közönségre és ezt a kommunikációt nagyon szeretik. Mi pedig nagyon élvezzük!



– „The Last Tour” – a rajongók azt hihetik, ez valóban búcsú, többet nem láthatnak élőben benneteket.

– Tommy: Talán van is egy kis szándékosság ebben… bizonytalanságban tartani a rajongókat … (kacsint)

– Chris: A Status Quo például 1984-ben meghirdette a búcsú turnéját, aminek sajnos hirtelen vége szakadt. Valószínűleg a végtelenségig tartott volna, ha Rick (Parfitt) nem hal meg.



– Tehát most eljött az idő, hogy ti is elindítsátok a saját búcsú turnétokat?

– Chris: Pontosan!

– 2013-ban a Wisdommal turnéztatok.

– Chris: Igen, fantasztikus volt, a srácok nagy rajongóink. :) – Kapcsolatban vagytok még velük?

– Chris: Persze. Néhány fesztiválon játszottunk is együtt, utoljára egy éve, vagy valahogy úgy. – Van valami különleges emléketek a Wisdommal töltött időből?

– Chris: Óóóóó, igen….. rengeteg magyar káromkodást tanítottak nekünk! :) :) :) Igazán nagyszerű emberek, akiket csak szeretni lehet. Jó velük turnézni. Megbízhatóak, pontosak, korrektek. Ezen kívül szuper dolog egyszerűen csak lógni velük.



– Hogyan jellemeznéd a Sabatont? A dalaitok teli vannak háborúkkal, csatákkal, sötét eseményekkel – a világtörténelemmel.

– Chris: Szerintem nehéz lenne ezt egy szóval jellemezni. Mondjuk inkább, hogy történelmi heavy metal, vagy csatametál.

– Tommy: Kezdetben erősen a power metal felé orientálódtunk. Aztán megtaláltuk azokat a témákat, azt a stílust, ami csak a Sabatoné. Ha az emberek meghallják, félreérthetetlen számukra – ez Sabaton.

– Chris: Legkésőbb, ha meghallják, hogy nincs billentyűs, rájönnek, ez a Sabaton! :-)



– A „Sabaton Metal”egy érdekes kombináció: súlyos eseményeket, csatákat, győzelmeket, vereségeket, - a történelmet dolgozza fel a metál zene eszközeivel.

– Chris: Nos, minden háború magában foglalja a haragot, agressziót, örömet, bánatot is. A heavy metal tökéletes terep arra, hogy zeneileg visszaadjuk ezeket az érzéseket. És annak ellenére, hogy ezek az érzések a tárgyai a zenénknek, igyekszünk ezeket a komoly témákat a színpadon vidám előadásmóddal bemutatni, hiszen a közönségünk szórakozni akar a koncertjeinken. A „komolyabb”, stúdiófelvételeket otthon is meghallgathatják. – Mennyire érintenek meg benneteket érzelmileg ezek a történetek?

– Chris: Természetesen megérintenek. A téma komoly, és nagyon érzékeny. Sokszor egyszerűen csak állunk a színpadon és játszunk… Képzeld el, ha lenne egy dal a magyar történelem egyik tragikus eseményéről, és közben le-föl ugrálnánk a színpadon és esetleg s*** rúgnánk egymást, hogy reagálna a közönség?

– Tommy: Van, amikor meg kell adni a tiszteletet a témának. – Olvastam, hogy talán lesz egy dalotok a magyar 1956-os forradalomról.

– Chris: Igen, lehetséges, ez nagyon inspirál bennünket. Meglátjuk, talán az egyik következő albumunkon már ott lesz. – Apropó, új album… az új album borítóját ismét Sallai Péter tervezte.

– Chris: Igen, Péter egy nagyon tehetséges ember, akivel nagyszerűen tudunk együttműködni, remélhetőleg a jövőben is.



– Van már új albumtervetek?

– Chris: Ó igen, sok tervünk van, de még semmi konkrét. Még nincs meg az album témája, csak néhány dal, néhány riff. Meglátjuk, mit fogunk kezdeni velük.



– Számomra van két nagyon fontos dolog a Sabatonnal kapcsolatban. Joakim mondta egyszer, hogy „…ha nem játszod ki a lelked 50 embernek, akkor nem érdemled meg, hogy 50 ezer ember előtt játszhass.”

– Chris: Jól mondta! – A másik, amit egy 2015-ös interjúban mondott, hogy ”A történelem önismétlését csak úgy lehet elkerülni, ha emlékezünk rá.”

– Chris: Óriási, ez a srác már szinte egy költő!:-D

– Talán szeretnétek a zenétekkel egy kis szeretetet és békét visszahozni a világba?

– Tommy: Nem. Mi nem a békéről és a szeretetről énekelünk, és nem csak úgy általában a háborúról, hanem azokról a dolgokról, amik a múltban valóban megtörténtek. – És ezzel emlékeztettek bennünket…

– Tommy: Pontosan.

– Chris: Igyekszünk megmutatni, hogy milyen szörnyű dolog a háború, hogy igenis lehet tanulni a történelemből – habár az emberiség eddig nem tanult belőle semmit.

– Tommy: A dalaink egyáltalán nem politikusak. Nem állunk egyetlen párt mellett sem. Például soha nem fogunk a D-napról úgy énekelni, hogy németek amerikaiakat öltek. A dalaink csupán tényszerűen és teljesen semlegesen arról az eseményről szólnak, ami azon a napon megtörtént.