Ajánljuk! Nagyszerű új videóval jelentkezett az Ezüst-Patak A nyári turné után több új dallal jelentkezett a zenekar Vannak olyan zenekarok, akik hirtelen befutnak Magyarországon és vannak olyanok is, mint az Ezüst-Patak zenekar, akik a tartós és fokozatos építkezésben hisznek. A Gabrieli Richárd vezette folk-világzenei-elektronikus elemeket kiválóan fűszerező produkció, izgamas színfolt a hazai zenei életben.



Az idei nyári turnéjukon a Republic zenekarral karöltve gyakran több ezres közönség előtt léptek fel, mindenhol nagy sikert aratva. Éppen ezért a zenekar tagjai nagyon hálásak az új rajongóiknak, így a koncerteken legnagyobb sikereket elérő dalokat ingyen hozzáférhetővé tették a legnagyobb közösségi portálon.



A Gergelem daluk már több hazai rádióban is szól már: Az együttes énekesnője Rémi Tünde, a hazai folklór - és néptáncos világ állócsillaga. Tünde neve egyet jelent a hazai minőségi könnyűzenével is, hiszen pár éve Magyar Ezüst Érdemkeresztet vehetett át Balogh Zoltán Miniszter Úrtól. A zenekar az idei ősszel sem pihen, folyamatosan dolgoznak új dalokon, készülnek a koncertekre. Legújabb videóklipjük, A változás címmel jelent meg: [2017.09.21.]

